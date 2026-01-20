राजस्थान में यहां इस तरह आएंगे विदेशी सैलानी, देखेंगे रानी का शीश महल

बैठक में झालावाड़ इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला, सचिव सौरभ जैन ने कहा कि झालावाड़ में गागरोन फोर्ट, चंद्रभागा कोलवी की गुफाएं, भवानी नाट्यशाला संग्रहालय सहित कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, जिनके अवलोकन के लिए पर्यटकों का कम से कम 2 दिन के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जाए। रानी का शीश महल भी पर्यटक देख सकेंगे। बारां इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल, सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि बारां में रामगढ़ क्रेटर, सीताबाड़ी, भण्डदेवड़ा, सोरसन, ग्रामीण परिवेश समेत कई चीजे हैं। कम से कम दो दिनों का पैकेज क्षेत्र के लिए तय हो। इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चांदवानी, सचिव लोकेश सुखवाल ने बताया कि बूंदी में तारागढ़ दुर्ग, रानीजी की बावड़ी, 84 खभों की छतरी, जेत सागर, सुख महल समेत अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी।