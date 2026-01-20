20 जनवरी 2026,

मंगलवार

कोटा

राजस्थान में यहां इस तरह आएंगे विदेशी सैलानी, देखेंगे रानी का शीश महल

होटल फेडरेशन आफ राजस्थान कोटा डिवीजन की बैठक झालावाड़ स्थित एक होटल में हुई। अध्यक्षता करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा कि ट्रैवल मार्ट के आयोजन के बाद देशभर से आए टूर ऑपरेटरों ने हाड़ौती भ्रमण की आइटनरी के साथ एजुकेशनल एवं टेक्निकल टूर को भी आइटनरी में शामिल करने की मांग

Google source verification

कोटा

image

Ranjeet Singh Solanki

Jan 20, 2026

ट्रैवल मार्ट के आयोजन के बाद देशभर से आए टूर ऑपरेटरों ने हाड़ौती भ्रमण की आइटनरी के साथ एजुकेशनल एवं टेक्निकल टूर को भी आइटनरी में शामिल करने की मांग की

होटल फेडरेशन आफ राजस्थान कोटा डिवीजन की बैठक

होटल फेडरेशन आफ राजस्थान कोटा डिवीजन की बैठक झालावाड़ स्थित एक होटल में हुई। अध्यक्षता करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा कि ट्रैवल मार्ट के आयोजन के बाद देशभर से आए टूर ऑपरेटरों ने हाड़ौती भ्रमण की आइटनरी के साथ एजुकेशनल एवं टेक्निकल टूर को भी आइटनरी में शामिल करने की मांग की।

रानी का शीश महल भी पर्यटक देख सकेंगे

बैठक में झालावाड़ इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह झाला, सचिव सौरभ जैन ने कहा कि झालावाड़ में गागरोन फोर्ट, चंद्रभागा कोलवी की गुफाएं, भवानी नाट्यशाला संग्रहालय सहित कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं, जिनके अवलोकन के लिए पर्यटकों का कम से कम 2 दिन के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जाए। रानी का शीश महल भी पर्यटक देख सकेंगे। बारां इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल, सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि बारां में रामगढ़ क्रेटर, सीताबाड़ी, भण्डदेवड़ा, सोरसन, ग्रामीण परिवेश समेत कई चीजे हैं। कम से कम दो दिनों का पैकेज क्षेत्र के लिए तय हो। इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चांदवानी, सचिव लोकेश सुखवाल ने बताया कि बूंदी में तारागढ़ दुर्ग, रानीजी की बावड़ी, 84 खभों की छतरी, जेत सागर, सुख महल समेत अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी।

आइटनरी बनाकर टूर प्लान भेजना शुरू कर दिया

बारां इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिओम अग्रवाल, सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि बारां में रामगढ़ क्रेटर, सीताबाड़ी, भण्डदेवड़ा, सोरसन, ग्रामीण परिवेश समेत कई चीजे हैं। कम से कम दो दिनों का पैकेज क्षेत्र के लिए तय हो। इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप चांदवानी, सचिव लोकेश सुखवाल ने बताया कि बूंदी में तारागढ़ दुर्ग, रानीजी की बावड़ी, 84 खभों की छतरी, जेत सागर, सुख महल समेत अन्य दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी। बैठक में मौजूद होटल फेडरेशन के मुख्य सलाहकार अनिल मूंदड़ा ने बताया कि टूर ऑपरेटर्स की डिमांड के अनुसार आइटनरी बनाकर टूर प्लान भेजना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में माहेश्वरी का अभिनंदन भी किया गया।

Published on:

20 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में यहां इस तरह आएंगे विदेशी सैलानी, देखेंगे रानी का शीश महल

