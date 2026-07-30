Kota Mandi Bhav : गेहूं और चना में मंदी, लहसुन 19,500 रुपये तक

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कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में बुधवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 20,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 20 रुपये तथा चना में 50 रुपये प्रति क्विंटल की मंदी दर्ज की गई। वहीं, लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही, जिसके भाव 5,000 से 19,500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। दूसरी ओर, किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव (₹/क्विंटल)
|गेहूं नया (मिल)
|2,500 – 2,600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,600 – 2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650 – 2,750
|धान सुगंधा
|2,800 – 3,601
|धान (1509) नया
|3,400 – 3,750
|धान (1847)
|3,200 – 4,201
|धान (1718-1885)
|3,800 – 4,600
|धान दागी
|1,500 – 3,300
|सोयाबीन
|6,000 – 6,900
|सोयाबीन (बेस्ट क्वालिटी)
|6,900 – 7,101
|सरसों
|7,200 – 8,051
|अलसी
|8,000 – 8,850
|ज्वार शंकर
|1,700 – 2,300
|ज्वार सफेद
|2,800 – 6,000
|बाजरा
|1,800 – 2,250
|मक्का लाल
|1,700 – 1,900
|मक्का सफेद
|1,600 – 2,200
|जौ
|2,100 – 2,350
|तिल्ली
|7,000 – 10,500
|मैथी (नई)
|5,800 – 6,600
|धनिया बादामी
|13,000 – 14,000
|धनिया ईगल
|14,000 – 14,200
|धनिया रंगदार
|15,000 – 17,000
|मूंग
|5,500 – 7,000
|उड़द
|4,500 – 7,400
|चना देशी
|5,400 – 5,850
|चना मौसमी (नया)
|5,100 – 5,700
|चना पेप्सी
|5,100 – 5,751
|चना डंकी (पुराना)
|4,000 – 4,600
|चना काबुली
|5,500 – 7,000
|लहसुन
|5,000 – 19,500
|ब्रांड/तेल
|भाव (₹/टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|चंबल
|2,570
|सदाबहार
|2,470
|लोकल रिफाइंड
|2,330
|दीप ज्योति
|2,480
|सरसों स्वास्तिक
|2,810
|अलसी तेल
|2,640
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|ट्रक
|3,300
|कोटा स्वास्तिक
|2,900
|सोना सिक्का
|3,130
|कटारिया गोल्ड
|2,940
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|स्कूटर
|2,150
|अशोका
|2,150
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|₹4,820 – ₹4,860 प्रति क्विंटल
|बासमती चावल
|₹9,500 – ₹10,500 प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|₹8,500 – ₹9,000 प्रति क्विंटल
|मोगर
|₹9,500 – ₹10,000 प्रति क्विंटल
|चना दाल
|₹7,400 – ₹7,600 प्रति क्विंटल
|तुअर दाल
|₹9,700 – ₹13,000 प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (₹/टिन)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
कोटा। सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में मामूली गिरावट दर्ज की गई। चांदी 2,19,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। जेवराती सोना 100 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 1,40,900 रुपये तथा शुद्ध सोना 1,41,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|कैरेट
|भाव (₹/10 ग्राम)
|24 कैरेट (99.5)
|1,41,000
|22 कैरेट
|1,30,556
|20 कैरेट
|1,22,609
|18 कैरेट
|1,12,800
|14 कैरेट
|99,296
(भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
कोटा। सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी में 31 जुलाई और 1 अगस्त को अवकाश रहेगा। मंडी सचिव मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से श्रावणी गोठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते दोनों दिन मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी तथा क्रय-विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा। मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई और 1 अगस्त को अपनी कृषि उपज बिक्री के लिए मंडी लेकर नहीं आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंडी में नियमित कारोबार 2 अगस्त से पुनः शुरू होगा।
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