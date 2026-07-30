Kota Mandi Bhav : गेहूं और चना में मंदी, लहसुन 19,500 रुपये तक

कोटा। सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी में 31 जुलाई और 1 अगस्त को अवकाश रहेगा। मंडी सचिव मनोज कुमार मीणा ने बताया कि कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से श्रावणी गोठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते दोनों दिन मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी तथा क्रय-विक्रय पूरी तरह बंद रहेगा। मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे 31 जुलाई और 1 अगस्त को अपनी कृषि उपज बिक्री के लिए मंडी लेकर नहीं आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मंडी में नियमित कारोबार 2 अगस्त से पुनः शुरू होगा।