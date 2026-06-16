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Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों मंदी में, धनिया व लहसुन में तेजी

मंडी में लहसुन की आवक लगभग 12,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

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कोटा

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Shailendra Tiwari

Jun 16, 2026

Kota-Mandi-News

Kota Mandi Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 25 रुपए, सोयाबीन में 200 रुपए और सरसों में 100 रुपए की मंदी दर्ज की गई। वहीं धनिया में 300 रुपए तथा लहसुन में 500 रुपए की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 12,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव (रुपए प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
गेहूं नया मिल लस्टर2300 - 2350
गेहूं एवरेज टुकड़ी2375 - 2475
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2500 - 2575
धान सुगंधा2800 - 3201
धान (1509)3400 - 4200
धान (1847)3200 - 4001
धान (1718-1885)3800 - 4550
धान (पूसा-1)3000 - 4100
धान (1401-1886)3600 - 4150
धान दागी1500 - 3000
सोयाबीन6000 - 6750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6750 - 6801
सरसों7200 - 7600
अलसी8000 - 8550
ज्वार शंकर1700 - 2300
ज्वार सफेद2800 - 5000
बाजरा1800 - 2050
मक्का लाल1700 - 1900
मक्का सफेद1600 - 2200
जौ नया2100 - 2350
तिल्ली7000 - 9500
मैथी नई5800 - 6400
धनिया बादामी11500 - 12000
धनिया ईगल12500 - 12800
धनिया रंगदार13000 - 14500
मूंग5000 - 7500
उड़द4500 - 6800
चना5200 - 5550
चना मौसमी नया5100 - 5550
चना पेप्सी5100 - 5701
चना डंकी पुराना4000 - 4600
चना काबुली5500 - 7000

खाद्य तेल एवं अन्य जिंसों के भाव

रिफाइंड एवं खाद्य तेल

ब्रांड/जिंसभाव (रु./टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2630
चंबल2590
सदाबहार2420
लोकल रिफाइंड2360
दीप ज्योति2440
सरसों स्वास्तिक2800
अलसी तेल2540

मूंगफली तेल

ब्रांडभाव (रु./टिन)
ट्रक3210
कोटा स्वास्तिक2770
सोना सिक्का3090
कटारिया गोल्ड2790

वनस्पति घी

ब्रांडभाव (रु./टिन)
स्कूटर2090
अशोका2090

चीनी

जिंसभाव
चीनी4340 - 4360 रु. प्रति क्विंटल

देसी घी

ब्रांडभाव (रु./टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल एवं दालें (रु. प्रति क्विंटल)

जिंसभाव
बासमती चावल8500 - 9500
मूंग दाल9000 - 9500
मोगर10000 - 10500
चना दाल6600 - 6800
तुअर दाल10000 - 13000

कोटा सर्राफा भाव: चांदी में तेजी, सोने के भाव स्थिर

कोटा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भावों में मामूली तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर बने रहे। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,47,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।

गोल्ड कैरेट भाव (रु. प्रति 10 ग्राम)

कैरेटभाव
गोल्ड 24 कैरेट (99.5)149200
गोल्ड 22 कैरेट138148
गोल्ड 20 कैरेट129739
गोल्ड 18 कैरेट119360
गोल्ड 14 कैरेट105070

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Published on:

16 Jun 2026 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों मंदी में, धनिया व लहसुन में तेजी

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