Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों मंदी में, धनिया व लहसुन में तेजी

Kota Mandi Photo: Patrika
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 25 रुपए, सोयाबीन में 200 रुपए और सरसों में 100 रुपए की मंदी दर्ज की गई। वहीं धनिया में 300 रुपए तथा लहसुन में 500 रुपए की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 12,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
|जिंस
|भाव
|गेहूं नया मिल लस्टर
|2300 - 2350
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2375 - 2475
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2500 - 2575
|धान सुगंधा
|2800 - 3201
|धान (1509)
|3400 - 4200
|धान (1847)
|3200 - 4001
|धान (1718-1885)
|3800 - 4550
|धान (पूसा-1)
|3000 - 4100
|धान (1401-1886)
|3600 - 4150
|धान दागी
|1500 - 3000
|सोयाबीन
|6000 - 6750
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6750 - 6801
|सरसों
|7200 - 7600
|अलसी
|8000 - 8550
|ज्वार शंकर
|1700 - 2300
|ज्वार सफेद
|2800 - 5000
|बाजरा
|1800 - 2050
|मक्का लाल
|1700 - 1900
|मक्का सफेद
|1600 - 2200
|जौ नया
|2100 - 2350
|तिल्ली
|7000 - 9500
|मैथी नई
|5800 - 6400
|धनिया बादामी
|11500 - 12000
|धनिया ईगल
|12500 - 12800
|धनिया रंगदार
|13000 - 14500
|मूंग
|5000 - 7500
|उड़द
|4500 - 6800
|चना
|5200 - 5550
|चना मौसमी नया
|5100 - 5550
|चना पेप्सी
|5100 - 5701
|चना डंकी पुराना
|4000 - 4600
|चना काबुली
|5500 - 7000
|ब्रांड/जिंस
|भाव (रु./टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2630
|चंबल
|2590
|सदाबहार
|2420
|लोकल रिफाइंड
|2360
|दीप ज्योति
|2440
|सरसों स्वास्तिक
|2800
|अलसी तेल
|2540
|ब्रांड
|भाव (रु./टिन)
|ट्रक
|3210
|कोटा स्वास्तिक
|2770
|सोना सिक्का
|3090
|कटारिया गोल्ड
|2790
|ब्रांड
|भाव (रु./टिन)
|स्कूटर
|2090
|अशोका
|2090
|जिंस
|भाव
|चीनी
|4340 - 4360 रु. प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रु./टिन)
|मिल्क फूड
|9550
|कोटा फ्रेश
|9100
|पारस
|9600
|नोवा
|9500
|अमूल
|9980
|मधुसूदन
|9890
|परम
|9750
|जिंस
|भाव
|बासमती चावल
|8500 - 9500
|मूंग दाल
|9000 - 9500
|मोगर
|10000 - 10500
|चना दाल
|6600 - 6800
|तुअर दाल
|10000 - 13000
कोटा। सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के भावों में मामूली तेजी रही, जबकि सोने के भाव स्थिर बने रहे। चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ 2,47,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वहीं जेवराती सोना 1,49,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तथा शुद्ध सोना 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।
|कैरेट
|भाव
|गोल्ड 24 कैरेट (99.5)
|149200
|गोल्ड 22 कैरेट
|138148
|गोल्ड 20 कैरेट
|129739
|गोल्ड 18 कैरेट
|119360
|गोल्ड 14 कैरेट
|105070
भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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