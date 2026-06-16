Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन और सरसों मंदी में, धनिया व लहसुन में तेजी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की कुल आवक लगभग 60,000 कट्टे रही। कारोबार के दौरान गेहूं में 25 रुपए, सोयाबीन में 200 रुपए और सरसों में 100 रुपए की मंदी दर्ज की गई। वहीं धनिया में 300 रुपए तथा लहसुन में 500 रुपए की तेजी रही। मंडी में लहसुन की आवक लगभग 12,000 कट्टे रही। लहसुन के भाव 5,000 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा ऊटी लहसुन के भाव 15,000 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।