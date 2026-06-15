Breaking News: कांग्रेस नेता देवा भड़क गिरफ्तार, थाने में हंगामे के बाद कोटा पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

दरअसल वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता देवा भड़क अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिसके बाद विरोध देवा भड़क और उनके साथी रानपुर थाने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और समझाइश कराने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अभद्रता की। ऐसे में हालात बिगड़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उस समय करीब 100 लोग मौके पर मौजूद थे जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। वन विभाग ने इस पूरे मामले में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है।