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Breaking News: कांग्रेस नेता देवा भड़क गिरफ्तार, थाने में हंगामे के बाद कोटा पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

Congress Leader Deva Bhadak Detained: कोटा में वन विभाग की कार्रवाई के विरोध के दौरान कांग्रेस नेता देवा भड़क को रानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

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कोटा

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Akshita Deora

Jun 15, 2026

Congress Leader Deva Bhadak

कांग्रेस नेता देवा भड़क की फाइल फोटो: पत्रिका

Forest Department Action: कोटा में वन विभाग की कार्रवाई के विरोध के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस उपाधीक्षक मनीष शर्मा के अनुसार कांग्रेस नेता देवा भड़क को रानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता देवा भड़क अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। जिसके बाद विरोध देवा भड़क और उनके साथी रानपुर थाने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने और समझाइश कराने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अभद्रता की। ऐसे में हालात बिगड़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में कांग्रेस नेता देवा भड़क समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उस समय करीब 100 लोग मौके पर मौजूद थे जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। वन विभाग ने इस पूरे मामले में आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

15 Jun 2026 12:04 pm

Published on:

15 Jun 2026 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Breaking News: कांग्रेस नेता देवा भड़क गिरफ्तार, थाने में हंगामे के बाद कोटा पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

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