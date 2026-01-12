पत्नी की चीखें थमीं तो मां की शुरू हुईं… दोनों का मर्डर कर खोपड़ी का मांस खा गया युवक, भीड़ पर फेंके टुकड़े

कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक युवक ने पत्नी और मां को पहले लाठी-डंडों से पीटा, फिर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। गांव में अफरा-तफरी तब फैली जब लोगों ने आरोपी को मृतकों के शरीर से मांस अलग करते देखा। घटना अहिरौली थाने के परसा गांव की है। आरोपी की पहचान 30 वर्ष के सिकंदर गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसको मौके गिरफ्तार कर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।