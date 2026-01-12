पत्नी की चीखें थमीं तो मां की शुरू हुईं… दोनों का मर्डर कर खोपड़ी का मांस खा गया युवक, भीड़ पर फेंके टुकड़े

हत्यारोपी सिकंदर गुप्ता।
कुशीनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक युवक ने पत्नी और मां को पहले लाठी-डंडों से पीटा, फिर ईंट से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। गांव में अफरा-तफरी तब फैली जब लोगों ने आरोपी को मृतकों के शरीर से मांस अलग करते देखा। घटना अहिरौली थाने के परसा गांव की है। आरोपी की पहचान 30 वर्ष के सिकंदर गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसको मौके गिरफ्तार कर दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
आरोपी सिकंदर महाराष्ट्र के मुंबई में शटरिंग का काम करता था। करीब एक महीने पहले ही गांव आया था। ग्रामीणों के मुताबिक, वह शराब और गांजा पीने का आदी था और घर में मारपीट करता था। परिवार में उसकी मां रूना देवी (60) और पत्नी प्रियंका (28) ही रह रही थीं। पिता की मौत पहले हो चुकी थी और उसकी चारों बहनों की शादी हो चुकी है।
शनिवार को आरोपी पत्नी को लेकर देवरिया के सौना लक्ष्मण गांव ससुराल गया था। फिर रविवार को लौटते वक्त हाटा इलाके में भी उसने पत्नी को पीटा। स्थानीय लोगों के रोके जाने पर वह दोनों को घर ले आया। रात में गांव छोड़कर 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मीपुर पहुंचा, जहां शोर मचाने पर ग्रामीणों ने उसके साले सोनू को सूचना दी। सोनू उसे वापस गांव छोड़ आया और समझाकर लौट गया।
प्रियंका के ममेरे भाई सोनू ने बताया कि मैंने उसे शनिवार रात समझाया था कि मारपीट न करे। सोमवार सुबह फोन आया कि दोनों की हत्या हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि करीब सुबह 9 बजे सिकंदर ने पहले अपनी पत्नी के सिर पर सीमेंट की ईंट से वार किया। पत्नी के घायल होने पर मां बीच-बचाव के लिए आगे आईं तो आरोपी ने उन्हें भी लाठी-डंडों से पीटा और फिर उसी ईंट से सिर कुचलकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया।
