लखीमपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

लखीमपुर में दर्दनाक हादसा: AI Generated Image
Lakhimpur Accident News: लखीमपुर-खीरी में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। भीरा थाना क्षेत्र में रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक कई फीट दूर जा गिरी और पूरी तरह टूटकर बिखर गई। अंधेरा इतना घना था कि लंबे समय तक कोई राहगीर वहां नहीं पहुंच सका और तीनों युवक सड़क पर ही असहाय पड़े रहे। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
हादसा इतना भीषण था कि कार टक्कर मारने के बाद बैलेंस खो बैठी और सीधे नहर में जा घुसी। बताया जा रहा है कि कार में बैठे लोग वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश में जुट गई है। आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही हैं ताकि कार मालिक और ड्राइवर की पहचान की जा सके।
हादसे में जिन तीन युवकों की मौत हुई, उनकी पहचान रोहित गुप्ता, हाशिव और संदीप शुक्ला के रूप में हुई है। रोहित गुप्ता पहड़ियां गांव का रहने वाला था, जबकि तीनों युवक एक ही बाइक से पलिया से खीरी लौट रहे थे। परिवारों को जैसे ही हादसे की खबर मिली, घरों में कोहराम मच गया। परिजन सदमे में हैं और इलाके में शोक का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
लखीमपुर खेरी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग