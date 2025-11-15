लखीमपुर में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार की टक्कर में तीन दोस्तों की मौत, परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

Lakhimpur Accident News: लखीमपुर-खीरी में शनिवार तड़के एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। भीरा थाना क्षेत्र में रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक कई फीट दूर जा गिरी और पूरी तरह टूटकर बिखर गई। अंधेरा इतना घना था कि लंबे समय तक कोई राहगीर वहां नहीं पहुंच सका और तीनों युवक सड़क पर ही असहाय पड़े रहे। बाद में वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।