Lakhimpur Kheri Violence: अब तक नौ की मौत, मुआवजे पर बनी सहमति, मंत्री के बेटे पर FIR, जानें- अब तक का पूरा अपडेट

लखीमपुर खीरी. Lakhimpur Kheri Violence- लखीमपुर में हिंसा मामले में एक पत्रकार सहित अब तक नौ की मौत हो चुकी है। सोमवार को हिंसा में गंभीर घायल स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई है। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच पहले दौर की बातचीत में दोनों पक्षों के बीच मृतकों के परिजनों को 45-45 लाख रुपये और घायलों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बन गई है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर मामले को लेकर अपने सरकारी आवास पर 11 बजे उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही एसटीएफ मामले की जांच कर सकती है।

रविवार को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे बेटे आशीष मिश्रा के समर्थकों को बीच हिंसक झड़प हो गई। किसानों का आरोप है कि मंत्री के बेटे ने समर्थकों संग मिलकर गाड़ियों से किसानों को रौंद दिया वहीं, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि घटनास्थल पर उनका बेटा मौजूद नहीं था, राकेश टिकैत अराजकता फैला रहे हैं।

यह भी पढ़ें : प्रियंका गांधी हिरासत में, चंद्रशेखर को भी रोका, अखिलेश यादव घर में नजरबंद, ट्रक खड़ा कर रोका गया रास्ता



लखीमपुर बवाल अपडेट

- सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे प्रदेश में सपाइयों का धरना-प्रदर्शन। पार्टी का ट्वीट- सत्ता का हर सितम सहते हुए भी किसानों के हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे समाजवादी।

- सीतापुर के पीएसी गेस्ट हाउस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नजर बंद, हिरासत में ही शुरू किया उपवास, कहा- हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार से मिले बिना नहीं जाऊंगी।

- लखीमपुर खीरी की हिंसा में 9वीं मौत। स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत हुई। कल हिंसा में उन्हें चोटें आई थीं। कथित तौर पर अब तक चार किसान, तीन भाजपा कार्यकर्ता, एक ड्राइवर और एक पत्रकार की मौत हुई। अधिकारिक पुष्टि नहीं।

- किसानों की मौत मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 302, 120B और 147 के तहत मुकदमा दर्ज।

- बसपा महासचिव सतीष चंद्र मिश्रा, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, आप सांसद संजय सिंह समेत लखीमपुर जा रहे कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया।

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर 11 बजे बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी से तलब की पूरे मामले की रिपोर्ट।

- लखीमपुर हिंसा मामले की जांच के लिए सीबीआई (CBI) या न्यायिक जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पत्र याचिका दाखिल।

यह भी पढ़ें : Lakhimpur Kheri की घटना के बाद चौधरी नरेश टिकैत ने बुलाई आपात पंचायत, भाजपा नेताओ को दी खुली चेतावनी





Govt will give Rs 45 lakhs & a govt job to the families of 4 farmers who died in Lakhimpur Kheri yesterday. The injured will be given Rs 10 lakhs. FIR will be registered based on farmers' complaint. Retired high court judge will probe the matter: ADG (Law & Order) Prashant Kumar pic.twitter.com/Yoc8pcU0sP