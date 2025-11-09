यूपी के दो आतंकी गुजरात से गिरफ्तार, डॉक्टर को सप्लाई किए थे हथियार, बना रहे थे हमले की प्लानिंग

यूपी के रहने वाले दो युवकों समेत 3 आतंकियों को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। ATS ने एक आतंकी को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया। जबकि दो आतंकियों को बनासकांठा से अरेस्ट किया है। इनके नाम अहमद मोहियुद्दीन सैयद (35), आजाद सुलेमान शेख (20) और मोहम्मद सहूल (23) है। पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं, तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। यह तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इनकी उम्र करीब 30 से 35 साल है।