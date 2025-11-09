यूपी के दो आतंकी गुजरात से गिरफ्तार, डॉक्टर को सप्लाई किए थे हथियार, बना रहे थे हमले की प्लानिंग

गिरफ्तार आतंकी मो. सहूल खान लखीमपुर खीरी, अहमद मोहियुद्दी सैय्यद शामली का निवासी है। @Krishna760046
लखीमपुर/शामली : यूपी के रहने वाले दो युवकों समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी गुजरात के एक आतंकी को अहमदाबाद के अडालज से और दो को बनासकांठा से गिरफ्तार किया गया है।
यूपी के रहने वाले दो युवकों समेत 3 आतंकियों को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। ATS ने एक आतंकी को अहमदाबाद के अडालज से गिरफ्तार किया। जबकि दो आतंकियों को बनासकांठा से अरेस्ट किया है। इनके नाम अहमद मोहियुद्दीन सैयद (35), आजाद सुलेमान शेख (20) और मोहम्मद सहूल (23) है। पकड़े गए 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं, तीसरा आतंकी हैदराबाद का निवासी है। यह तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इनकी उम्र करीब 30 से 35 साल है।
ATS ने बताया कि अहमद मोहियुद्दीन सैयद हैरादाबाद का रहने वाला है, जबकि सुलेमान शेख यूपी के शामली और मोहम्मद सहूल लखीमपुर का रहने वाला है। सुलेमान और सहूल ने मोहियुद्दीन सैयद को हथियार सप्लाई किए थे। मोहियुद्दीन सैयद पेशे से डॉक्टर है। उसने चीन से एमबीबीएस की डिग्री ली है।
आरोपी आईएसआईएस के खुरासान आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। सूत्रों के अनुसार, एटीएस पिछले कई दिनों से इन संदिग्धों पर निगरानी रख रही थी। पुख्ता खुफिया जानकारी हासिल होने के बाद रविवार सुबह तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ये तीनों आईएसआईएस (ISIS) के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे।
एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि अहमद मोहियुद्दीन सैयद अहमदाबाद में छिपा हुआ है और किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इसकी पुष्टि होने पर एसपी के. धस्सधार्या के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी एसएल चौधरी ने किया।
टीम ने अहमदाबाद-महेसाणा रोड पर अडालज टोल प्लाजा के निकट एक फोर्ड फिगो कार को रोक लिया। कार में अहमद सवार था। तलाशी लेने पर वाहन से दो ग्लॉक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद टीम ने उसके मोबाइल डेटा को रिकवर किया। इससे प्राप्त जानकारी के आधार पर एटीएस ने दूसरी टीम का आयोजन किया। डीएसपी केपी पटेल और वीके परमार के नेतृत्व वाली इस टीम ने उत्तर प्रदेश के निवासी आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सहूल को बनासकांठा जिले से दबोच लिया।
