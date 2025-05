Bad Morning Habits: सुबह की 5 आम गलतियां जो बढ़ा सकती हैं पेट की चर्बी, आज ही जानें

पेट की चर्बी एक आम समस्या है, जो न केवल हमारे लुक को प्रभावित करती है, बल्कि यह मधुमेह, हृदय रोग और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं वो छोटी-छोटी गलतियां जिन्हें अवॉयड करने से शरीर स्वस्थ रह सकता है।

सुबह की वो आम गलतियां जो पेट की चर्बी बढ़ा सकती हैं नाश्ता स्किप करना (Skipping breakfast) सुबह का नाश्ता हमारे मेटाबॉलिजम को एक्टिव करता है। अगर हम नाश्ता नहीं करते, तो शरीर ऊर्जा बचाने के मोड में चला जाता है और फैट जमा करना शुरू कर देता है, जिससे पेट बाहर निकलने लगता है।

ज्यादा मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाना (Eating more sugary or processed foods) सुबह-सुबह मीठा या प्रोसेस्ड खाना (जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, शक्कर वाली चाय आदि) खाने से सुबह-सुबह मीठा या प्रोसेस्ड खाना (जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, शक्कर वाली चाय आदि) खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ जाता है। इससे इंसुलिन लेवल असंतुलित होता है और शरीर अधिक फैट स्टोर करने लगता है।

पानी न पीना या बहुत कम पीना (Drink No or very little water) सुबह-सुबह खाली पेट पानी पीने से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाती हैं क्योंकि रातभर उपवास के बाद शरीर को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। सुबह पानी न पीने से मेटाबॉलिजम धीमा हो जाता है, जिससे फैट बर्निंग प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर रोजाना सुबह उठ कर गुनगुना पानी का सेवन करें, तो शरीर स्वस्थ रहेगा और साथ ही त्वचा में भी निखार आएगा।

अपर्याप्त नींद और देर से उठना (Inadequate sleep and waking up late) देर से सोना और उठना हार्मोनल असंतुलन का कारण बनता है, खासकर कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ने से भूख ज्यादा लगती है और शरीर फैट स्टोर करने लगता है । विशेष रूप से पेट के आसपास।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।