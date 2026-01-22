Border 2 Cast Net Worth: सनी, वरुण या दिलजीत… किसके पास है सबसे ज्यादा पैसा? ‘बॉर्डर 2’ की पलटन में कौन है असली सुल्तान

Border 2 Cast Net Worth: देशभक्ति और जोश से भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' का इंतजार पूरा देश कर रहा है। सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सुपरस्टार की कास्टिंग वाली यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के जांबाज फौजियों में सबसे अमीर कौन है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरुण धवन ने नेटवर्थ के मामले में अपने सभी को-स्टार्स को काफी पीछे छोड़ दिया है।