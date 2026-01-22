22 जनवरी 2026,

Border 2 Cast Net Worth: सनी, वरुण या दिलजीत… किसके पास है सबसे ज्यादा पैसा? 'बॉर्डर 2' की पलटन में कौन है असली सुल्तान

Border 2 Cast Net Worth: क्या आप जानते हैं बॉर्डर 2 का सबसे अमीर एक्टर कौन है? सनी देओल और दिलजीत दोसांझ को पीछे छोड़ फिल्म के एक युवा सितारे ने बनाई करोड़ों की संपत्ति।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 22, 2026

border 2 release date, Border 2 actors net worth in rupees, Border 2 richest actor

Border 2 Actors Networth | (फोटो सोर्स- patrika.com)

Border 2 Cast Net Worth: देशभक्ति और जोश से भरपूर फिल्म 'बॉर्डर 2' का इंतजार पूरा देश कर रहा है। सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सुपरस्टार की कास्टिंग वाली यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के जांबाज फौजियों में सबसे अमीर कौन है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वरुण धवन ने नेटवर्थ के मामले में अपने सभी को-स्टार्स को काफी पीछे छोड़ दिया है।

​सनी देओल- ढाई किलो का हाथ और करोड़ों की संपत्ति

​बॉर्डर फिल्म के असली हीरो सनी देओल आज भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांड वाले एक्टर्स में से एक हैं। गदर 2 की सफलता के बाद सनी पाजी की नेटवर्थ में जबरदस्त उछाल आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सनी देओल की कुल संपत्ति लगभग ₹130 करोड़ के आसपास है। फिल्मों के अलावा उनके पास जुहू में अपना डबिंग स्टूडियो 'सनी सुपर साउंड' के नाम से है।

​​वरुण धवन- बॉर्डर 2 के नए सिपाही का नेटवर्थ

​वरुण धवन ने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। उनकी फिल्में यूथ के बीच काफी पॉपुलर रहती हैं। वरुण न केवल एक्टिंग से कमाते हैं, बल्कि कई बड़े ब्रांड्स का चेहरा भी हैं। वरुण धवन की नेटवर्थ करीब ₹380 करोड़ है। वरुण के पास मुंबई में अपना आलीशान अपार्टमेंट और महंगी कारों का शानदार कलेक्शन है।

दिलजीत दोसांझ- ग्लोबल स्टार की रॉयल कमाई

​फिल्म में नया तड़का लगाने आए हैं पंजाबी मुंडा दिलजीत दोसांझ। दिलजीत आज सिर्फ बॉलीवुड सीमित नहीं हैं, वो एक ग्लोबल आइकन बन चुके हैं। कोचेला जैसे इंटरनेशनल मंच पर परफॉर्म करने वाले दिलजीत की कमाई का जरिया सिर्फ फिल्में नहीं, बल्कि उनके वर्ल्ड टूर और ब्रांड एंडोर्समेंट भी हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो दिलजीत की नेटवर्थ लगभग ₹170 करोड़ से ज्यादा है।

नेटवर्थ की तुलना- कौन है सबसे अमीर?

अगर हम 'बॉर्डर 2' के इन तीनों सुपरस्टार्स के नेटवर्थ की तुलना करें, तो रिजल्ट हैरान करने वाले हैं। अनुभव के मामले में भले ही सनी देओल सबसे आगे हों, लेकिन वरुण धवन अपनी कुल संपत्ति के मामले में सबसे अमीर एक्टर बनकर उभरे हैं। उनकी नेटवर्थ बाकी दोनों सितारों की तुलना में काफी ज्यादा है।

