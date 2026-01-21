सिर्फ सनी देओल ही नहीं, ‘बॉर्डर 2’ में नजर आएंगे अक्षय खन्ना भी? प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने बता दिया सच

दरअसल, इन अफवाहों की शुरुआत फिल्म के पहले गाने 'घर कब आओगे' के रिलीज के बाद हुई। यह गाना राजस्थान के ऐतिहासिक लोंगेवाला और तनोट जैसे लोकेशनों पर लॉन्च किया गया था, जहां बीएसएफ के जवान, उनके परिवार और हजारों प्रशंसक मौजूद थे। गाने के एक सीन में नजर आए एक कलाकार की शक्ल अक्षय खन्ना से काफी मिलती-जुलती लगी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया। फैंस को लगा कि शायद अक्षय खन्ना चुपचाप बॉर्डर 2 का हिस्सा बन चुके हैं।