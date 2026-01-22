Basant Panchami 2026: 23 जनवरी को है सरस्वती पूजा, इन खूबसूरत संदेशों के साथ दें सबको बधाई

​Basant Panchami 2026: होली से पहले जब मौसम सुहाना होने लगे और खेतों में पीली सरसों लहराने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि बसंत आ गया है। बसंत पंचमी का यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा और नई शुरुआत का दिन होता है। ​हम चाहते हैं कि इस बार आपकी बसंत पंचमी और भी खास हो। इसलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे चुनिंदा और आसान संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार को भेजकर इस दिन की बधाई दे सकते हैं।