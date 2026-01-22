22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Basant Panchami 2026: 23 जनवरी को है सरस्वती पूजा, इन खूबसूरत संदेशों के साथ दें सबको बधाई

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की धूम हर तरफ है। मां सरस्वती के आशीर्वाद और बसंत की खुशियों को अपनों के साथ बांटने के लिए यहां देखें सबसे बेहतरीन और आसान शुभकामना संदेश। बस एक क्लिक में पढ़ें और सबको भेजें बसंत पंचमी की ढेरों बधाई!

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 22, 2026

basant panchami quotes, basant panchami wishes

Best Basant Panchami Wishes 2026 | (फोटो सोर्स- patrika.com)

​Basant Panchami 2026: होली से पहले जब मौसम सुहाना होने लगे और खेतों में पीली सरसों लहराने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि बसंत आ गया है। बसंत पंचमी का यह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा और नई शुरुआत का दिन होता है। ​हम चाहते हैं कि इस बार आपकी बसंत पंचमी और भी खास हो। इसलिए, हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे चुनिंदा और आसान संदेश, जिन्हें आप अपने दोस्तों और परिवार को भेजकर इस दिन की बधाई दे सकते हैं।

सरस्वती पूजा का यह प्यारा त्यौहार, जीवन में लाए खुशियां अपार। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

मां सरस्वती का वरदान हो, विद्या का सम्मान हो। बसंत पंचमी की ढेरों बधाई!

बसंत के इस आगमन पर, आपके जीवन में ज्ञान और प्रेम की वर्षा हो। हैप्पी बसंत पंचमी!

विद्या की देवी मां सरस्वती का हाथ हो, हमेशा वीणा वाली का साथ हो। शुभ बसंत पंचमी!

सरस्वती पूजा का ये दिन, लाए आपके जीवन में नई रोशनी। मुबारक हो आपको बसंत पंचमी!

खुशियों के खिले फूल, बसंत का हो मौसम। सरस्वती मां की कृपा से, दूर हों आपके सारे गम।

कला, ज्ञान और संगीत की देवी मां सरस्वती आप पर प्रसन्न हों। शुभ बसंत पंचमी!

ज्ञान के पर्व बसंत पंचमी की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। मां सरस्वती सबका कल्याण करें।

मां सरस्वती आपको हर वो ज्ञान दे जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। शुभ बसंत पंचमी!

ऋतुओं में जो है राजा, वो बसंत आज आया है। खुशियों की सौगात और ज्ञान का प्रकाश लाया है।

ये भी पढ़ें

Basant Panchami 2026 Date: बसंत पंचमी : आखिर सही तारीख क्या है 23 या 24 जनवरी? यहां जानिए सबकुछ शुभ मुहूर्त, योग और खास बातें
धर्म और अध्यात्म
Basant Panchami 2026 Date

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

22 Jan 2026 06:38 pm

Hindi News / Lifestyle News / Basant Panchami 2026: 23 जनवरी को है सरस्वती पूजा, इन खूबसूरत संदेशों के साथ दें सबको बधाई

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

  Pillow For Better Sleep: रात-रात भर करवटें? वजह हो सकता है आपका तकिया, जानिए सही तकिया चुनने के आसान टिप्स

Better Sleep Tips Hindi, Night Sleep Care Tips,
लाइफस्टाइल

दुल्हन से ज्यादा मंत्रीजी के चर्चे! मरियम औरंगजेब का शानदार ट्रांसफॉर्मेशन देख इंटरनेट पर मचा हड़कंप

Marriyum Aurangzeb before and after transformation look at Junaid Safdar wedding
लाइफस्टाइल

Republic Day Special: हुसैनीवाला से तवांग तक, देश के ये 5 आइकॉनिक स्मारक जहां आज भी जीवंत है बलिदान की दास्तां

Republic Day 2026, historical places in india photos with names
लाइफस्टाइल

जानें 'बॉर्डर 2' की टीम में किसके पास है सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस

border 2 release date, Border 2 actors net worth in rupees, Border 2 richest actor
लाइफस्टाइल

हमेशा जवान रहने का फॉर्मूला:हार्वर्ड के ब्रेन एक्सपर्ट ने बताए बुढ़ापे को मात देने वाले ये 6 जादुई मंत्र

Brain Health Habits
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.