एसिडिटी को कहें अलविद : क्यों होती है एसिडिटी, किन हेल्दी ड्रिंक्स से मिल सकती है राहत

Acidity Woes : हमारे शरीर में एसिड बनाना एक नेचुरल डायजेस्टिव प्रोसेस है। लेकिन यही एसिड जब जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है तब होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम (acidity problems)। एसिडिटी कई कारणों से हो सकती है जिनमे डाइट, लाइफस्टाइल(lifestyle), ओबेसिटी (obesity), और कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे की गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (जीईआरडी) (Gastroesophageal reflux disease (GERD))और हाइटल हर्निया (hiatal hernia) मुख्य हैं। आइए जानते हैं किस तरह से होम रेमेडीज (home remedies), हेल्दी ड्रिंक्स (healthy drinks) की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।

Unveiling the Hidden Causes of Acidity: Beat the Burn with Beverages