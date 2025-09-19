Best Time to Eat Banana: केला खाने से कब होता है सबसे ज्यादा फायदा? जानिए सही समय

केला लो-कैलोरी और हाई-फाइबर स्नैक है, यानी पेट भी भरेगा और कैलोरी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। खाने से पहले लें। किसी भी मील से 30 मिनट पहले केला खाएं, इससे जल्दी पेट भर जाएगा और ज्यादा खाने से बचेंगे। बीच-बीच में स्नैक में जब भूख लगे तो चिप्स या जंक फूड की जगह केला खाएं। वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। यह एनर्जी देगा और लंबी व ज्यादा एक्सरसाइज करने में मदद करेगा, जिससे फैट बर्निंग आसान होगी। कच्चा केला वजन कम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर और स्टार्च होता है।