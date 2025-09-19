Patrika LogoSwitch to English

Best Time to Eat Banana: केला खाने से कब होता है सबसे ज्यादा फायदा? जानिए सही समय

Best Time to Eat Banana: क्या आप जानते हैं केला कब खाना सबसे फायदेमंद है? सुबह या शाम कब मिलते हैं इसके जबरदस्त लाभ। जानें सही समय और तरीका।

भारत

Dimple Yadav

Sep 19, 2025

Best Time to Eat Banana
Best Time to Eat Banana (Photo- freepik)

Best Time to Eat Banana: केला ऐसा फल है जो लगभग हर किसी को पसंद होता है। ये सस्ता, आसानी से मिलने वाला और सेहत से भरपूर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटैशियम, विटामिन C और B6 जैसी ज़रूरी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला कब और कैसे खाना है, ये तय करता है कि आपको इससे कितना फायदा मिलेगा?

एनर्जी के लिए केला कब खाएं?

केले में ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो तुरंत एनर्जी देते हैं। आप इसे वर्कआउट से पहले खा सकते हैं। दरअसल एक्सरसाइज करने से 15-30 मिनट पहले केला खाने से शरीर को तुरंत ताकत मिलती है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। नाश्ते में ओट्स, दही या होल-ग्रेन टोस्ट के साथ केला खाएं, दिनभर फ्रेश रहेंगे और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। शाम को थकान में इसे ले सकते हैं। दोपहर बाद जब एनर्जी कम हो जाए तो एक केला खाकर तुरंत ताज़गी मिल सकती है।

पाचन के लिए केला

केले में फाइबर भरपूर होता है, जो पाचन को दुरुस्त रखता है। सुबह या दोपहर के खाने में केला खाने से कब्ज़ की समस्या कम होती है और पेट हल्का रहता है। कच्चा केला में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है और डाइजेशन मजबूत करता है। आयुर्वेद के अनुसार, रात में केला खाने से पाचन धीमा हो सकता है और कफ (म्यूकस) बढ़ सकता है। इसलिए रात में खाने से बचना बेहतर है।

वजन घटाने में मददगार

केला लो-कैलोरी और हाई-फाइबर स्नैक है, यानी पेट भी भरेगा और कैलोरी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। खाने से पहले लें। किसी भी मील से 30 मिनट पहले केला खाएं, इससे जल्दी पेट भर जाएगा और ज्यादा खाने से बचेंगे। बीच-बीच में स्नैक में जब भूख लगे तो चिप्स या जंक फूड की जगह केला खाएं। वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। यह एनर्जी देगा और लंबी व ज्यादा एक्सरसाइज करने में मदद करेगा, जिससे फैट बर्निंग आसान होगी। कच्चा केला वजन कम करने वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसमें ज्यादा फाइबर और स्टार्च होता है।

केला खाने के और फायदे

पोटैशियम और मैग्नीशियम से दिल और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एक्सरसाइज के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में मदद करता है। पका केला मीठा और एनर्जी से भरपूर होता है, जबकि कच्चा केला डाइजेशन और वजन कंट्रोल में बेहतर काम करता है।

Published on:

19 Sept 2025 07:02 pm

Best Time to Eat Banana: केला खाने से कब होता है सबसे ज्यादा फायदा? जानिए सही समय

