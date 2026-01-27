Budget 2026: बजट से पहले की परंपरा, आजादी के बाद से चली हलवा सेरेमनी, जानिए इसका इतिहास, महत्व और खासियत

Halwa Ceremony Budget 2026: भारत में सालाना बजट पेश करने से पहले आयोजित की जाने वाली हलवा सेरेमनी एक लंबी और गौरवपूर्ण परंपरा है। वित्त मंत्रालय आज मंगलवार को इसी परंपरा को निभाएगी। यह हलवा समारोह 2026‑27 के केंद्रीय बजट की अंतिम तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आजादी के बाद से यह मीठी परंपरा न केवल मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए उत्साह और उमंग का अवसर रही है, बल्कि यह भारत के बजट इतिहास में भी एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।