Chewing Gum Relieve Stress: सिर्फ टाइमपास नहीं है च्यूइंग गम, रोज चबाने से सेहत को मिलते हैं कई चौंकाने वाले फायदे

Chewing Gum Relieve Stress: अक्सर च्यूइंग गम को सिर्फ टाइमपास की आदत समझा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च इसकी सेहत से जुड़ी अहम भूमिका की ओर इशारा करती है। National Institutes of Health (NIH) से जुड़ी कई स्टडीज के अनुसार, च्यूइंग गम चबाने से तनाव के स्तर में कमी आ सकती है और दिमाग की सतर्कता बढ़ सकती है। आइए जानते हैं च्यूइंग गम चबाने के कुछ चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स।