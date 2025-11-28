Chewing Gum Benefits: खिलाड़ी मैच में क्यों चबाते हैं गम? 2 रुपये की इस चीज के हैं अनेक फायदे, स्टडी में हुआ प्रूफ

फिटनेस कोच गुरजीत कौर के एक वायरल वीडियो ने दिखाया कि मैच के दौरान खिलाड़ी गम क्यों चबाते हैं। उनकी बातें साइंस से भी मैच करती हैं। गम चबाने से खिलाड़ी मानसिक रूप से शांत रहते हैं और प्रेशर में भी फोकस बनाए रखते हैं। साइंटिफिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट एंड परफॉर्मेंस में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक इससेे स्ट्रेस कम होता है, इससे फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे रिएक्शन टाइम बेहतर होता है। लंबी गेम के दौरान भी फोकस गिरता नहीं, दिमाग एक्टिव रहता है। रिदमिक चबाना एक स्टेबल रूटीन की तरह काम करता है, जिससे खिलाड़ी का मन डगमगाता नहीं। इसी वजह से फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और कई अन्य खेलों में खिलाड़ी अक्सर गम चबाते दिखते हैं।