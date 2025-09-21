Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Right Time to Chew Gum : च्युइंग गम चबाने का सही समय क्या है, फायदे और नुकसान जानें

Right Time to Chew Gum : क्या आप जानते हैं च्युइंग गम चबाने का सही समय क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रोनिंगन की रिसर्च बताती है कि गलत टाइमिंग से दाँत और जबड़ों को नुकसान हो सकता है।

भारत

Manoj Vashisth

Sep 21, 2025

Right Time to Chew Gum
Right Time to Chew Gum

Right Time to Chew Gum : च्युइंग गम… कुछ लोगों के लिए टाइमपास का बेहतरीन जरिया तो कुछ के लिए झटपट मुंह को ताजा करने का उपाय। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे कितनी देर तक चबाना चाहिए ताकि फायदा हो और नुकसान नहीं? कहीं आप गलत तरीके से चबाकर अपने ही दांतों और जबड़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे?

नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी ऑफ़ ग्रोनिंगन के एक दिलचस्प शोध ने इस राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने पाया कि च्युइंग गम सिर्फ स्वाद या बोरियत मिटाने की चीज़ नहीं, बल्कि यह आपके मुंह की सफाई में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है, बस आपको इसकी टाइमिंग का ध्यान रखना होगा।

विज्ञान क्या कहता है: बैक्टीरिया खींचने का मैजिक टाइम

इस रिसर्च में 5 अलग-अलग ब्रांड की च्युइंग गम्स को 10 मिनट और 30 मिनट तक चबाकर देखा गया। नतीजे चौंकाने वाले थे:

10 मिनट तक चबाने से आपके मुंह से करीब 100 मिलियन बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं! जी हां, आपने सही पढ़ा, 10 करोड़ बैक्टीरिया

लेकिन अगर आप इसे 30 मिनट से ज्यादा चबाते हैं, तो इसका असर कम होने लगता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब आप च्युइंग गम चबाते हैं, तो मुँह में लार (स्लाइवा) का बहाव तेज होता है। यह लार गम के साथ मिलकर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं (डेड सेल्स) को स्पंज की तरह सोख लेती है। शुरुआती 10 मिनट में गम अपनी पूरी क्षमता से बैक्टीरिया को खींचती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, गम की यह पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसीलिए 10 मिनट तक चबाना मुंह की सफाई के लिए सबसे प्रभावी होता है।

अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की सलाह: शुगर-फ्री का कमाल

एक और महत्वपूर्ण स्टडी अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन (ADA) की है। ADA का सुझाव है कि शुगर-फ्री च्युइंग गम को 20 मिनट तक चबाना चाहिए। यह न सिर्फ दांतों को साफ रखने में मदद करता है, बल्कि लार के बहाव को बढ़ाकर एसिड को बेअसर करता है जो दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है।

लेकिन अक्सर लोग स्वाद या बस यूँ ही चबाते रहते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते। यही सबसे बड़ी गलती है!

ज्यादा चबाने के नुकसान: जबड़ों पर बेवजह का जोर

अगर आप च्युइंग गम को बहुत देर तक चबाते हैं, तो इससे आपके जबड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है जिन्हें टीएमजे (टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट) की समस्या है। टीएमजे जबड़े के जोड़ से जुड़ी एक परेशानी है, जिसमें जबड़े में दर्द, क्लिकिंग साउंड और मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। देर तक चबाने से यह समस्या और बढ़ सकती है।

तो क्या है च्युइंग गम चबाने का 'गोल्डन रूल'?

दोनों रिसर्च का निचोड़ यही है कि किसी भी च्युइंग गम को चबाने का सबसे सही समय 10 से 20 मिनट के बीच होता है।

फायदे: मुंह की स्वच्छता बनी रहती है, लार का बहाव सही रहता है, और साँसें ताज़ी रहती हैं।

नुकसान: अगर आप इस समय सीमा का ध्यान नहीं रखते, तो यह बेअसर हो सकता है और कुछ मामलों में जबड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

तो अगली बार जब भी आप च्युइंग गम मुंह में डालें, तो घड़ी पर एक नजर जरूर डाल लें। आपके दांतों और जबड़ों की सेहत आपके हाथ में है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

21 Sept 2025 04:32 pm

Right Time to Chew Gum : च्युइंग गम चबाने का सही समय क्या है, फायदे और नुकसान जानें

