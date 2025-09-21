Right Time to Chew Gum : च्युइंग गम चबाने का सही समय क्या है, फायदे और नुकसान जानें

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब आप च्युइंग गम चबाते हैं, तो मुँह में लार (स्लाइवा) का बहाव तेज होता है। यह लार गम के साथ मिलकर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं (डेड सेल्स) को स्पंज की तरह सोख लेती है। शुरुआती 10 मिनट में गम अपनी पूरी क्षमता से बैक्टीरिया को खींचती है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, गम की यह पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इसीलिए 10 मिनट तक चबाना मुंह की सफाई के लिए सबसे प्रभावी होता है।