PSC Liver Disease : लिवर मरीजों के लिए खुशखबरी! लिवर की खतरनाक बीमारी की मिल गई दवा

पीएससी (PSC) एक दुर्लभ और पुरानी लिवर की बीमारी है। इसमें पित्त नलिकाओं (bile ducts) में सूजन पैदा करती है। ये नलिकाएं लिवर से छोटी आंत तक पित्त ले जाती हैं ताकि वसा को पचाने में मदद मिल सके। जब ये डैमेज और संकरी हो जाती हैं, तो पित्त लिवर में जमा होने लगता है, जिससे समय के साथ लिवर को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं लिवर फेलियर के चांसेज भी काफी बढ़ जाते हैं।