25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

PSC Liver Disease : लिवर मरीजों के लिए खुशखबरी! लिवर की खतरनाक बीमारी की मिल गई दवा

PSC Liver Disease medicine : लिवर की एक सबसे खतरनाक बीमारी का इलाज खोजने में वैज्ञानिक सफल होते दिख रहे हैं। PSC से जूझ रहे मरीजों के लिए ये खुशखबरी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-डेविस (UC Davis) की टीम ने नेबोकिटग (Nebokitug) नामक एक सूजन-रोधी और एंटी-फाइब्रोटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का परीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Dec 25, 2025

PSC Liver Disease, Liver Disease medicine, new monoclonal antibody, rare liver disease,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

PSC Liver Disease medicine : लिवर की कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। पर लिवर की कई दुर्लभ बीमारियां (Liver Rare Disease) भी हैं जिनका उपचार करने के लिए वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, प्राइमरी स्केलेरोसिंग कोलैंजाइटिस (PSC) के लिए नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार के परिणाम से उम्मीद जगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब लिवर की दुर्लभ बीमारी PSC का इलाज संभव होते नजर आ रहा है।

PSC के रोगियों में सुरक्षित और प्रभावी- कैलिफोर्निया विवि

एक नए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार ने प्राथमिक स्केलेरोसिंग कोलैंजाइटिस (PSC) नामक एक दुर्लभ लिवर रोग के लिए कमाल के रिजल्ट दिए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-डेविस (UC Davis) की टीम ने नेबोकिटग (Nebokitug) नामक एक सूजन-रोधी और एंटी-फाइब्रोटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का परीक्षण किया। साथ ही इसे PSC के रोगियों में सुरक्षित और संभावित रूप से प्रभावी भी पाया।

PSC रोगियों के जीवन को बदलने की क्षमता

'अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी' में प्रकाशित ये परिणाम PSC के रोगियों के लिए उम्मीद की तरह हैं। उनके लिए अच्छी खबर है। क्योंकि वर्तमान में लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा इसका कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। UC डेविस हेल्थ में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी के हेड क्रिस्टोफर बाउलस ने कहा, "परीक्षण में, नेबोकिटग ने दिखाया कि इसमें फाइब्रोसिस और सूजन को कम करके PSC रोगियों के जीवन को बदलने की क्षमता है।"

दुर्लभ लिवर बीमारी PSC क्या है?

पीएससी (PSC) एक दुर्लभ और पुरानी लिवर की बीमारी है। इसमें पित्त नलिकाओं (bile ducts) में सूजन पैदा करती है। ये नलिकाएं लिवर से छोटी आंत तक पित्त ले जाती हैं ताकि वसा को पचाने में मदद मिल सके। जब ये डैमेज और संकरी हो जाती हैं, तो पित्त लिवर में जमा होने लगता है, जिससे समय के साथ लिवर को नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं लिवर फेलियर के चांसेज भी काफी बढ़ जाते हैं।

पीएससी (PSC) के लक्षण

इसके लक्षणों में थकान, खुजली और पीलिया शामिल हो सकते हैं, हालांकि कुछ लोगों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते और काफी समय बाद इस बीमारी का पता चलता है।

नेबोकिटग परीक्षण के परिणाम

फेज 2 के परीक्षण के लिए, पांच देशों के 76 PSC रोगियों को शामिल किया गया। उन्हें 15 सप्ताह तक हर तीन सप्ताह में IV के माध्यम से नेबोकिटग की दो अलग-अलग खुराक या 'प्लेसबो' (Placebo) दी गई। इसके बाद इन मरीजों में काफी हद तक सुधार देखने को मिला।

ये भी पढ़ें

CPR Real Story : मौत और जिंदगी के वो 8 मिनट, जब एक बेटी के हुनर ने यमराज को हराया!
Patrika Special News
CPR Real Story, How a Daughter Save Father life, cardiac arrest, 8 minutes CPR,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health news

Published on:

25 Dec 2025 11:07 am

Hindi News / Health / PSC Liver Disease : लिवर मरीजों के लिए खुशखबरी! लिवर की खतरनाक बीमारी की मिल गई दवा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Skin Disease: उंगलियों की त्वचा निकलने से हैं परेशान? डॉक्टर से जानें इस गंभीर बिमारी के कारण और घरेलू उपचार

Skin Disease,Skin Peeling Causes
स्वास्थ्य

Tea vs Coffee Bone Health: चाय या कॉफी! हड्डियों के लिए कौन है बेहतर? नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Tea vs Coffee Bone Health
स्वास्थ्य

Winter Diet: मौसम बदला है लेकिन क्या आपने अपनी थाली बदली? डॉक्टर से जानें सर्दियों की संजीवनी

Best Winter Superfoods for Health, Benefits of Mustard Greens in Winter
स्वास्थ्य

Winter Health Precautions: फिर लौटी महामारी! क्रिसमस- न्यू ईयर से पहले इस बीमारी का अलर्ट, जानें कैसे करें बचाव

Winter Health Precautions
स्वास्थ्य

CPR Real Story : मौत और जिंदगी के वो 8 मिनट, जब एक बेटी के हुनर ने यमराज को हराया!

CPR Real Story, How a Daughter Save Father life, cardiac arrest, 8 minutes CPR,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.