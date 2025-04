Fatty Liver In India: भारत के 38% युवा फैटी लिवर की गिरफ्त में, इस राज्य में आधे से अधिक यूथ हैं परेशान

Fatty Liver In India: फैटी लिवर को लेकर नई रिसर्च में बताया गया है कि भारत में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है। पढ़िए फैटी लिवर आई पूरी रिपोर्ट।

नई दिल्ली•Apr 27, 2025 / 11:55 am• Ravi Gupta

Fatty Liver: फैटी लिवर की समस्या युवाओं में बढ़ रही है (प्रतीकात्मक फोटो)

Fatty Liver In India: भारत में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ती दिख रही है। लिवर को लेकर की गई नई स्टडी में इसको लेकर ये बातें सामने आई हैं। The Journal of Clinical and Experimental Hepatology के अनुसार, भारत के 38 प्रतिशत व्यस्क फैटी लिवर की चपेट में हैं। फैटी लिवर की ये समस्या शहरों में अधिक है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के युवाओं की तुलना में शहरी युवाओं के लिए ये एक प्रकार से खतरे की घंटी भी है। क्योंकि, शहरी यूथ में ये अधिक देखने को मिल रहा है।

