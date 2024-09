Customized Song Gift: सॉन्ग में कैद कर दे रहे खूबसूरत लम्हों का तोहफा

Customized Song Gift: संगीतकार करते हैं गाने को तैयार(Musicians prepare to sing) ध्रुव नाटाणी ने बताया कि व्यक्ति, जिसके लिए भी गाना बनवाना चाहता है, उसकी आदतें, पसंद या नापसंद, निक नेम, शौक, उसके साथ अपनी यादें आदि संगीतकार को बताते हैं। जानकारी के आधार पर संगीतकार गाने को तैयार करते हैं। शहर में कई लोग ऐसा गिफ्ट कस्टमाइज्ड करवा रहे हैं। जयपुर के अलावा देशभर के अन्य शहरों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। इसकी कीमत करीब तीन हजार रुपए से शुरू होती है। इस सॉन्ग को कंपनी की वेबसाइट और कई नामचीन म्यूज़िक ऐप्स पर भी अपलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में कई सिंगर, प्रोड्यूसर्स, लिरिसिस्ट, कंपोजर्स आदि शामिल हैं। ऐसे में उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।

जयपुराइट्स को खूब पसंद आ रहा(Jaipurites are liking it very much) म्यूज़िशियन श्रेय बीजावत ने बताया कि अब कस्टमाइज्ड सॉन्ग गिफ्टिंग केवल बर्थडे, एनिवर्सरी तक ही सीमित नहीं रही। कई लोग पार्टनर को मैरिज प्रपोजल देने के लिए, तो कई सॉरी बोलने के लिए भी कस्टमाइज्ड सॉन्ग बनवा रहे हैं। इसके अलावा खास दिन जैसे मदर्स डे, बेबी नेम सेरेमनी के लिए भी ऑर्डर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के इमोशंस, रिश्ता, अच्छी यादें, उनकी दिल की बात आदि को एक सॉन्ग के माध्यम से पेश किया जाता है। यह गिफ्टिंग का अनोखा तरीका जयपुराइट्स को खूब पसंद आ रहा है। कई लोग हिंदी या अंग्रेजी भाषा में ही नहीं बल्कि लोकल भाषाओं में भी सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, ताकि लोकल भाषा को भी बढ़ावा मिले।