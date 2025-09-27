Eye Makeup For Navratri: लहंगा चोली की खूबसूरती में चार चांद लगाएं बोल्ड आई मेकअप के साथ

Eye Makeup For Navratri: नवरात्रि के रंगीन त्योहार में लहंगा चोली के साथ परफेक्ट दिखने के लिए बोल्ड और ग्लैमरस आई मेकअप सबसे जरूरी है।यह आई मेकअप आपकी आंखों को खूबसूरती और गहराई देगा, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक बनेगा।चाहे गरबा हो या डांडिया, ये स्टाइलिश आई मेकअप आपके नवरात्रि के हर पल को यादगार बना देगा।
आंखों पर सोने जैसा चमकदार ग्लिटर, साथ में बोल्ड ब्लैक विंग्ड लाइनर, जो आपकी आंखों को गहराई और ग्लैमर देगा। गरबा की रौशनी में ये लुक सबका ध्यान खींचेगा।
पर्पल और लैवेंडर शेड्स के साथ शिमरी फिनिश, और काजल को हल्का स्मोक्ड करें ताकि आंखें गहरी और मिस्ट्री दिखें। ये रंग लहंगे के साथ खूबसूरती से मैच करेगा।
सिल्वर ग्लिटर के साथ आइशैडो करें और आंखों के ऊपर पिंक या ब्लू कलर लाइनर लगाएं। ये रंग आपके चेहरे पर नया रंग और एनर्जी लाएगा।
गाढ़ा काजल जो पूरे नेचुरल ग्लैम के लिए हो, और ब्राउन क्रोम्ड आइशैडो, जो हर स्किन टोन पर सूट करता है। ये लुक गरबा के लिए परफेक्ट और सिंपल है।