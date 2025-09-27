Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Eye Makeup For Navratri: लहंगा चोली की खूबसूरती में चार चांद लगाएं बोल्ड आई मेकअप के साथ

Eye Makeup For Navratri: नवरात्रि में अपने बोल्ड अंदाज को और भी खास बनाएं स्टाइलिश और चमकदार आई मेकअप के साथ, जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हुए गरबा की रौनक में चार चांद लगा दे।

भारत

MEGHA ROY

Sep 27, 2025

Eye Makeup Look For Navratri|फोटो सोर्स – Grok

Eye Makeup For Navratri: नवरात्रि के रंगीन त्योहार में लहंगा चोली के साथ परफेक्ट दिखने के लिए बोल्ड और ग्लैमरस आई मेकअप सबसे जरूरी है।यह आई मेकअप आपकी आंखों को खूबसूरती और गहराई देगा, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक बनेगा।चाहे गरबा हो या डांडिया, ये स्टाइलिश आई मेकअप आपके नवरात्रि के हर पल को यादगार बना देगा।

गोल्डन ग्लिटर आईशैडो + ब्लैक विंग्ड लाइनर

Eye Makeup Look For Navratri|फोटो सोर्स – Grok

आंखों पर सोने जैसा चमकदार ग्लिटर, साथ में बोल्ड ब्लैक विंग्ड लाइनर, जो आपकी आंखों को गहराई और ग्लैमर देगा। गरबा की रौशनी में ये लुक सबका ध्यान खींचेगा।

शिमरी पर्पल आईशैडो + स्मोक्ड काजल

Garba eye makeup looks|फोटो सोर्स – Grok

पर्पल और लैवेंडर शेड्स के साथ शिमरी फिनिश, और काजल को हल्का स्मोक्ड करें ताकि आंखें गहरी और मिस्ट्री दिखें। ये रंग लहंगे के साथ खूबसूरती से मैच करेगा।

शाइनी सिल्वर ग्लिटर + कलरफुल लाइनर (रंगीन)

Traditional Navratri makeup|फोटो सोर्स – Grok

सिल्वर ग्लिटर के साथ आइशैडो करें और आंखों के ऊपर पिंक या ब्लू कलर लाइनर लगाएं। ये रंग आपके चेहरे पर नया रंग और एनर्जी लाएगा।

क्लासिक ब्लैक काजल + रिच ब्राउन क्रोमेड आईशैडो

Eye makeup for lehenga choli|फोटो सोर्स – Grok

गाढ़ा काजल जो पूरे नेचुरल ग्लैम के लिए हो, और ब्राउन क्रोम्ड आइशैडो, जो हर स्किन टोन पर सूट करता है। ये लुक गरबा के लिए परफेक्ट और सिंपल है।

मेकअप करने से पहले ये जरूरी स्टेप्स अपनाएं

  • मॉइस्चराइजर लगाएं
  • प्राइमर लगाएं
  • ब्राउनिंग/स्केचिंग ब्रश से भौंह सेट करें
  • आई मेकअप टूल्स तैयार रखें
  • आंखों के आस-पास की त्वचा को तेल-मुक्त रखें
  • मेकअप के लिए सही लाइटिंग चुनें

ब्यूटी टिप्स

लाइफस्टाइल

