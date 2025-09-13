Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Finger piercing Trend: सिर्फ स्टाइल नहीं, बड़ा खतरा! नॉर्थ वेस्ट में क्यों वायरल हुआ ‘फिंगर होल’ ट्रेंड

Finger Hole Piercing Trend: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया और अजीबोगरीब ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड को फिंगर होल पियर्सिंग नाम दिया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो ये ट्रेंड सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 13, 2025

finger hole piercing trend, dangerous fashion trends 2025, viral finger piercing India, North West youth trends,
क्या है फिंगर पियर्सिंग ट्रेंड? (Image Source: Gemini AI)

Viral Finger Piercing: कार्दशियन जेनर और उनकी 12 साल की बेटी रोम में देखी गईं। जहां सबकी नजरें उनकी बेटी नॉर्थ की बीच वाली उंगली पर हुए डर्मल पियर्सिंग पर टिक गईं। फिंगर पियर्सिंग देखकर लोगों के बीच अलग ही बहस छिड़ गई। वहीं, दूसरी तरफ लोग जानने को उत्सुक हैं कि यह क्या है, कैसे किया जाता है, और क्या इसे आजमाना सुरक्षित हो सकता है? आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।

क्या है फिंगर पियर्सिंग? (What is Finger Piercing)

इस तरह की पियर्सिंग को डर्मल पियर्सिंग या माइक्रो डर्मल या सिंगल-पॉइंट पियर्सिंग भी कहा जाता है। इसमें आभूषण के एक टुकड़े को त्वचा की सतह के नीचे लगा दिया जाता है और ऊपर केवल सजावटी हिस्सा दिखाई देता है। ये छेद सुई या डर्मल पंच की मदद से त्वचा में एक छोटा सा छेद बनाकर, और फिर त्वचा के नीचे एक एंकर बेस डालकर किए जाते हैं।

ये भी पढ़ें

Beauty Product Gst Rate: सस्ता होगा फैशन करना… तेल, शैंपू जैसी लाइफस्टाइल की चीज पर GST कट का कितना होगा फायदा
लाइफस्टाइल
Beauty Product Gst Rate

क्यों हो रही फिंगर पियरर्सिंग वायरल? (Why Is Finger Piercing Going Viral)

ये ट्रेंड इसलिए वायरल हो रहा है, क्योंकि युवा वर्ग को ये अलग दिखने का एक अनोखा और स्टाइलिश तरीका लगता है। । पारंपरिक आभूषणों के विपरीत, ये त्वचा में सीधे जड़े हुए रत्न या हीरे का आभास देते हैं, लगभग एक स्थायी अंगूठी की तरह।

कैसे हो सकता है खतरनाक? (How Can It Be Dangerous)

सबसे आम समस्याओं में से एक है कि उंगलियों की त्वचा पतली और लगातार हिलती रहती है। समय के साथ छेद बड़ा हो सकता है और अक्सर निशान छोड़ सकते हैं। इसके अलावा संक्रमण एक और गंभीर चिंता का विषय हो सकता है। क्योंकि हमारे हाथ दिनभर में अनगिनत चीजों को छूते हैं और अक्सर गंदगी, पानी और बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं। उचित देखभाल के बिना, बीमारी फैल सकती है।

चोट लगने का खतरा (Risk Of Injury)

फिंगर पियर्सिंग में चोट लगने का भी खतरा होता है , क्योंकि छेद उंगली पर होता है और कपड़ों, दस्तानों या रोजमर्रा की चीजों में फंसने की संभावना ज्यादा होती है। अचानक खींचने से त्वचा पूरी तरह से फट सकती है, जिससे खून आ सकता है और निशान पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Hydrating Skin Tips: खूबसूरत और हाइड्रेटेड स्किन चाहिए? तो ये 7 ब्यूटी सीक्रेट्स जान लें
लाइफस्टाइल
Skin hydration tips, Beauty tips for glowing skin, How to hydrate skin naturally, Best tips for glowing skin,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

फैशन ट्रेंड

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Sept 2025 03:54 pm

Hindi News / Lifestyle News / Finger piercing Trend: सिर्फ स्टाइल नहीं, बड़ा खतरा! नॉर्थ वेस्ट में क्यों वायरल हुआ ‘फिंगर होल’ ट्रेंड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.