Finger piercing Trend: सिर्फ स्टाइल नहीं, बड़ा खतरा! नॉर्थ वेस्ट में क्यों वायरल हुआ ‘फिंगर होल’ ट्रेंड

Viral Finger Piercing: कार्दशियन जेनर और उनकी 12 साल की बेटी रोम में देखी गईं। जहां सबकी नजरें उनकी बेटी नॉर्थ की बीच वाली उंगली पर हुए डर्मल पियर्सिंग पर टिक गईं। फिंगर पियर्सिंग देखकर लोगों के बीच अलग ही बहस छिड़ गई। वहीं, दूसरी तरफ लोग जानने को उत्सुक हैं कि यह क्या है, कैसे किया जाता है, और क्या इसे आजमाना सुरक्षित हो सकता है? आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।