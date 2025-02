Natasa Stankovic से कम नहीं हार्दिक पांड्या की रूमर्ड GF Jasmin walia, देखिए तस्वीरें

रूमर्ड GF जैस्मिन वालिया कौन हैं, जिनके साथ हार्दिक की डेटिंग की अफवाह हो रही है?

इसे भी पढ़ें- पड़ोसी देश से कुछ अजीब सी आवाज़े आई, हार के बाद पाकिस्तान में… जैस्मिन वालिया एक ब्रिटिश सिंगर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, जो म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हैं। इंग्लैंड के एसेक्स में भारतीय मूल के माता-पिता के घर जन्मी जैस्मिन को ब्रिटिश रियलिटी टीवी शो The Only Way Is Essex (TOWIE) से पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने 2010 में शो में एक एक्स्ट्रा के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही अपनी पहचान बना ली और 2012 तक वो शो के फुल कास्ट मेंबर बन गई थीं। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई।