Health Drinks या Sugar Bomb? जानिए अपने फेवरेट हेल्थ ड्रिंक के पीछे छिपा कड़वा सच!

Health Drinks Ki Sachai: आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसी जागरूकता के चलते, माता-पिता अपने बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने, उनकी लंबाई बढ़ाने, याददाश्त तेज करने और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अक्सर विज्ञापनों पर भरोसा कर हेल्थ ड्रिंक्स जैसी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ड्रिंक को आप इतना हेल्दी समझ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वे वाकई शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे रहे हैं या सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज के इस लेख में, आइए हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बाजार में बिकने वाले उत्पादों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो असल में चीनी से भरे हुए हैं।