6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Health Drinks या Sugar Bomb? जानिए अपने फेवरेट हेल्थ ड्रिंक के पीछे छिपा कड़वा सच!

Reality of health drinks in Hindi: आज के इस लेख में, आइए हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बाजार में बिकने वाले उत्पादों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो असल में चीनी से भरे हुए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 02, 2026

Health Drinks

Health Drinks| image credit gemini

Health Drinks Ki Sachai: आज के समय में लोग अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। इसी जागरूकता के चलते, माता-पिता अपने बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने, उनकी लंबाई बढ़ाने, याददाश्त तेज करने और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अक्सर विज्ञापनों पर भरोसा कर हेल्थ ड्रिंक्स जैसी चीजों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस ड्रिंक को आप इतना हेल्दी समझ रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वे वाकई शरीर को जरूरी पोषक तत्व दे रहे हैं या सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आज के इस लेख में, आइए हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर बाजार में बिकने वाले उत्पादों के बारे में विस्तार से जानते हैं, जो असल में चीनी से भरे हुए हैं।

लेबल में बड़ी चालाकी से छिपा है चीनी का खेल

बाजार में मिलने वाले ज्यादातर हेल्थ ड्रिंक्स के पीछे जो सामग्री और पोषण लेबल लगा होता है, उसमें सही जानकारी नहीं दी गई होती या उसे घुमा-फिराकर लिखा जाता है। इसके चलते ज्यादातर लोग इससे होने वाले नुकसान को समझ नहीं पाते। कंपनियां बड़ी चालाकी से चीनी जैसे सीधे शब्द की जगह माल्टोडेक्सट्रिन, लिक्विड ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्ट एक्सट्रैक्ट जैसे तकनीकी नामों का इस्तेमाल करती हैं ताकि एक आम ग्राहक इसे पहचान न पाए। अगर आप बाजार के लोकप्रिय ब्रांड्स के कुल वजन को देखें, तो उसका 25% से 50% हिस्सा केवल चीनी के इन्हीं अलग-अलग रूपों से भरा होगा। इसका मतलब है कि अगर आप दो चम्मच पाउडर दूध में मिलाकर पी रहे हैं, तो आप पोषण के नाम पर अनजाने में लगभग डेढ़ से दो चम्मच चीनी खा रहे हैं।

नियमों की कमी है सबसे बड़ी लापरवाही

बाजार में मिलने वाले इन ड्रिंक्स से होने वाले नुकसान की एक बड़ी वजह यह है कि हेल्थ ड्रिंक जैसा कोई शब्द कानूनी तौर पर तय ही नहीं किया गया है। इसी बात का फायदा उठाकर कंपनियां अपने विज्ञापनों में हेल्थ शब्द लगाकर इन उत्पादों को धड़ल्ले से बेचती हैं।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर

हेल्थ ड्रिंक्स में मौजूद यह एक्स्ट्रा चीनी सेहत के लिए एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है। जब कोई खाली पेट इस ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक को पीता है, तो खून में इंसुलिन का लेवल अचानक तेजी से बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने से मोटापे और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह ज्यादा मिठास दिमाग पर भी असर डालती है। इससे बच्चों को सादे दूध या घर के बने खाने के बजाय सिर्फ बहुत मीठी चीजों की लत लग जाती है।

जागरूक उपभोक्ता बनें

एक समझदार ग्राहक बनने के लिए हमेशा खरीदारी करते समय विज्ञापनों के दावों पर नहीं, बल्कि डिब्बे के पीछे लिखी सामग्री सूची (Ingredient List) पर भरोसा करें। 

ये भी पढ़ें

चीनी खाने से होते हैं ये नुकसान, शूगर के बजाय खानी चाहिए ये चीजें
स्वास्थ्य
sugar_side_effects.jpg

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Apr 2026 12:34 pm

Published on:

02 Apr 2026 12:28 pm

Hindi News / Lifestyle News / Health Drinks या Sugar Bomb? जानिए अपने फेवरेट हेल्थ ड्रिंक के पीछे छिपा कड़वा सच!

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Weight Loss: परफेक्ट फिगर पाने के लिए फॉलो करें ये 3 टिप्स, अब जिम जाने की जरूरत नहीं

Bina Gym Jaye Weight Loss Kaise Kare
लाइफस्टाइल

“मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं…” रील से रातों-रात वायरल होने वाली नेशनल प्लेयर दीपा भट्ट की असली कहानी

Deepa Bhatt
लाइफस्टाइल

मच्छर चुन-चुनकर सिर्फ आपको ही क्यों काटते हैं? जानिए इसके पीछे का असली सच!

Machar Jyada Kyon Katte Hain
लाइफस्टाइल

Lunch के बाद ऑफिस में नींद क्यों आती है? जानिए इसे रोकने के Easy Tips

How To Avoid Sleep After Lunch In Office
लाइफस्टाइल

जल्दी करें! अप्रैल के बाद नहीं दिखेगा जयपुर का ‘गुलाबी जादुई’ नजारा, मिस न करें आखिरी बार देखने का मौका!

Sambhar Lake Jaipur
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.