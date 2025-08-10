Healthy Indian Drinks: जापानी Matcha Tea को छोड़िए, ये 7 देसी इंडियन ड्रिंक्स हैं सेहत के लिए और भी बेहतर

Healthy Indian Drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते। इसके बावजूद, कई लोग हेल्दी डाइट अपनाते हैं और कुछ खास नेचुरल ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो शरीर को जबरदस्त फायदे पहुंचाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बबल टी, आइस्ड कॉफी, बोबा टी और माचा टी(Matcha Tea)जैसे ड्रिंक्स का क्रेज तेजी से बढ़ा है, और ये सेलेब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक की पसंद बन चुके हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसी 7 खास ड्रिंक्स हैं, जो टेस्ट और सेहत के मामले में माचा टी को टक्कर देती हैं?
नींबू पानी गर्मियों का सबसे सिंपल और असरदार उपाय है। ठंडे पानी में नींबू का रस, काला नमक और चाहें तो थोड़ा शहद डालकर पिएं। यह शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने में भी मदद करता है
पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में छाछ गर्मियों में पानी की तरह पी जाती है। यह न सिर्फ प्यास बुझाती है, बल्कि पेट को ठंडा और हल्का भी रखती है। दही को पतला कर लें, फिर उसमें भूना जीरा, काला नमक और बारीक कटा धनिया डालकर ठंडी-ठंडी सर्व करें।
बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में सत्तू सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। भुने चने के आटे से बनने वाला सत्तू पेट के लिए हल्का, लेकिन ताकत से भरपूर होता है। ठंडे पानी में सत्तू, नींबू का रस, काला नमक और थोड़ा जीरा पाउडर मिलाकर बनाएं, और गर्मी को अलविदा कहें।
गर्मियों की चिलचिलाती धूप में अगर लू से बचना है, तो कच्चे आम से बना आम पन्ना सबसे बेहतर साथी है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें। फिर इसे पानी के साथ ब्लेंड करें और स्वाद के लिए काला नमक, चाट मसाला और मिठास के लिए शहद या गुड़ मिलाएं। खट्टे-मीठे स्वाद के साथ यह ड्रिंक आपको तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा।
तुलसी के पत्तों से बनी हल्की-गुनगुनी चाय शरीर को अंदर से डिटॉक्स करती है और इम्युनिटी बढ़ाती है। गर्मियों में इसे हल्का ठंडा करके भी पिया जा सकता है, ताकि स्वाद और सेहत दोनों का फायदा मिल सके।
दक्षिण भारत की फिल्टर कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति का हिस्सा है। स्टील फिल्टर में तैयार की गई स्ट्रॉन्ग कॉफी को गरम दूध और चीनी के साथ पीतल के डबरे में परोसा जाता है। इसकी खुशबू और झाग का आनंद किसी भी महंगे कैप्पुचिनो से कम नहीं होता।
गुलाब की खुशबू और ठंडे दूध का मेल रोज मिल्क हर घूंट में सुकून भर देता है। दूध में गुलाब का सिरप मिलाएं, और चाहें तो इसमें चिया सीड्स डालकर इसे और पौष्टिक बना लें। यह गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखने का एक बेहद स्वादिष्ट तरीका है।