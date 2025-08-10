Healthy Indian Drinks: जापानी Matcha Tea को छोड़िए, ये 7 देसी इंडियन ड्रिंक्स हैं सेहत के लिए और भी बेहतर

Healthy Indian Drinks: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते। इसके बावजूद, कई लोग हेल्दी डाइट अपनाते हैं और कुछ खास नेचुरल ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, जो शरीर को जबरदस्त फायदे पहुंचाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बबल टी, आइस्ड कॉफी, बोबा टी और माचा टी(Matcha Tea)जैसे ड्रिंक्स का क्रेज तेजी से बढ़ा है, और ये सेलेब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक की पसंद बन चुके हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कुछ ऐसी 7 खास ड्रिंक्स हैं, जो टेस्ट और सेहत के मामले में माचा टी को टक्कर देती हैं?