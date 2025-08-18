Healthy Korean Diet: जानिए कोरियन फूड में क्या खास होता है, और कौन-कौन से हैं सेहतमंद कोरियन व्यंजन

कोरिया सिर्फ अपनी संस्कृति और के-पॉप के लिए ही नहीं, बल्कि अपने यूनिक और हेल्दी खाने के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है।कोरियाई फूड बनाने की प्रक्रिया बेहद अनूठी होती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ और व्यक्ति को यंग बनाए रखने में मदद करते हैं।इस खाने में ज्यादातर सब्जियों का उपयोग किया जाता है और कम मसाले डाले जाते हैं, जिससे यह हल्का और पाचन में आसान होता है।कोरियन खाना पकाने के लिए ब्लांचिंग, बॉइलिंग, पिकलिंग और ग्रिलिंग जैसी हेल्दी कुकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।इसके अलावा, कोरियाई व्यंजन में फर्मेंटेड फूड्स का भी खास महत्व है, जैसे सॉल्टेड सीफूड (Jeotgal) और पत्ता गोभी से बने व्यंजन।इनमें सबसे मशहूर है किम्ची, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है।