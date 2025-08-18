Patrika LogoSwitch to English

Healthy Korean Diet: जानिए कोरियन फूड में क्या खास होता है, और कौन-कौन से हैं सेहतमंद कोरियन व्यंजन

Healthy Korean Diet: कोरियन भोजन न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माने जाते हैं।जैसे फर्मेंटेड फूड, ताजी सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल और कम तेल-मसालों की वजह से यह डाइट वजन कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है।

MEGHA ROY

Aug 18, 2025

Healthy Korean Diet: आजकल लोग अपने लाइफस्टाइल में कई बदलाव ला रहे हैं। ऐसे में भारत और दुनियाभर में कोरियाई हेल्दी डाइट फूड को काफी लोकप्रियता मिल रही है, क्योंकि कोरियन भोजन न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद माने जाते हैं।जैसे फर्मेंटेड फूड, ताजी सब्जियों का भरपूर इस्तेमाल और कम तेल-मसालों की वजह से यह डाइट वजन कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है।कोरियन लोग खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि वे इसमें पूरी तरह से पोषण का भी ध्यान रखते हैं।इस लेख में जानिए कि कोरियन फूड को हेल्दी क्यों माना जाता है और कौन-कौन से कोरियन व्यंजन आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

क्यों दुनियाभर में खास है कोरियाई फूड (What makes Korean food healthy)

कोरिया सिर्फ अपनी संस्कृति और के-पॉप के लिए ही नहीं, बल्कि अपने यूनिक और हेल्दी खाने के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है।कोरियाई फूड बनाने की प्रक्रिया बेहद अनूठी होती है, क्योंकि इसमें कई ऐसे जरूरी पोषक तत्व शामिल होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ और व्यक्ति को यंग बनाए रखने में मदद करते हैं।इस खाने में ज्यादातर सब्जियों का उपयोग किया जाता है और कम मसाले डाले जाते हैं, जिससे यह हल्का और पाचन में आसान होता है।कोरियन खाना पकाने के लिए ब्लांचिंग, बॉइलिंग, पिकलिंग और ग्रिलिंग जैसी हेल्दी कुकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।इसके अलावा, कोरियाई व्यंजन में फर्मेंटेड फूड्स का भी खास महत्व है, जैसे सॉल्टेड सीफूड (Jeotgal) और पत्ता गोभी से बने व्यंजन।इनमें सबसे मशहूर है किम्ची, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है।

कोरियन डिशेज जो स्वाद और पोषण दोनों देती हैं

किम्ची

कोरिया की सबसे लोकप्रिय डिश किम्ची को गोभी के पत्तों को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। इसमें अदरक, लहसुन और लाल मिर्च मिलाकर स्पाइसी टच दिया जाता है। फर्मेंटेशन की वजह से इसमें प्रॉबायोटिक्स की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं।

कोरियन राइस बाउल

अगर आपको एक ही बाउल में बैलेंस्ड डाइट चाहिए, तो कोरियन राइस बाउल परफेक्ट विकल्प है। इसमें चावल के साथ सब्जियां, अंडा और मीट डाला जाता है। यह प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है। शाकाहारी लोग चाहें तो इसमें टोफू या पनीर शामिल कर सकते हैं।

कोल्ड सोया मिल्क नूडल सूप

गर्मियों में फ्रेशनेस देने वाला कोंगगुक्सू एक ठंडा सूप है, जिसमें गेहूं से बने नूडल्स को सोया मिल्क के साथ सर्व किया जाता है। ऊपर से ताज़ी सब्जियां डालकर इसे और हेल्दी बना दिया जाता है। सोया मिल्क प्रोटीन और मिनरल्स का अच्छा स्त्रोत है, जो शरीर को एनर्जी देता है।

सॉफ्ट टोफू स्ट्यू

अगर आप मसालेदार खाने के शौकीन हैं, तो सूनदुबु जिगाए आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। इसे नरम टोफू, मशरूम, हरी सब्जियों और कभी-कभी मीट डालकर बनाया जाता है। यह एक तरह का पूरा मील बाउल है, जिसमें स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों मिलते हैं।

सीवीड और राइस रोल्स

सुशी जैसे दिखने वाले किमबाप रोल्स भी हेल्दी स्नैक माने जाते हैं। इसमें चावल के साथ ताजी सब्जियां, अंडा और कभी-कभी मछली या मांस का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि इन्हें बहुत कम तेल और मसाले के साथ तैयार किया जाता है, जिससे ये हल्के और न्यूट्रिशस रहते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

18 Aug 2025 12:35 pm

18 Aug 2025 12:32 pm

