Heart Healthy Spices: ये 5 मसाले खाने से आपका दिल रहेगा जवान और मजबूत! रोज करें इस्तेमाल

Heart Healthy Spices: जानिए कौन से 5 मसाले दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हैं। लहसुन, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी और धनिया के बीज के सेवन से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और दिल स्वस्थ रहता है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 01, 2025

Heart Healthy Spices

Heart Healthy Spices

Heart Healthy Spices: दिल की सेहत को बनाए रखना हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और गलत खान-पान की आदतों के कारण दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में खाने में सही मसालों का इस्तेमाल करना न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि दिल को मजबूत रखने में भी मदद करता है। अगर आप भी अपने दिल की सेहत को लेकर सजग हैं, तो इन पांच मसालों को अपनी डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद है।

लहसुन

लहसुन को ‘प्राकृतिक हृदय दवा’ कहा जाता है। इसमें मौजूद एलिसिन नामक तत्व ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। रोजाना खाने में लहसुन शामिल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है।

हल्दी

हल्दी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दिल के लिए बेहद लाभकारी हैं। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और साथ ही ब्लड शुगर को नियंत्रित रखकर डायबिटीज से होने वाले दिल की समस्याओं से भी बचाती है। हल्दी का इस्तेमाल रोजाना खाने में करना दिल की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद है।

काली मिर्च

काली मिर्च दिल को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण मसाला है। यह कॉर्डियोप्रोटेक्टिव एक्शन को सक्रिय करती है और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाव करती है। इसके सेवन से हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है और दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं का खतरा कम होता है।

दालचीनी

दालचीनी का नियमित सेवन ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। यह खून में थक्का बनने की संभावना को कम करती है और हृदय की सेहत बनाए रखने में मदद करती है। रोजाना चुटकीभर दालचीनी को दूध, चाय या खाने में डालकर सेवन करना दिल के लिए फायदेमंद है।

धनिया के बीज

धनिया के बीज में उच्च मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। यह फ्री रेडिकल्स से दिल की सुरक्षा करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। खाने में धनिया के बीज का इस्तेमाल दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत असरदार उपाय है।

इन मसालों का रोज करें इस्तेमाल

इन पांच मसालों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना बेहद आसान है। चाहे सब्जियों, दालों या चाय में इनका इस्तेमाल करें, ये मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि आपके दिल को भी मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे। दिल की सुरक्षा और लंबी उम्र के लिए आज ही इन मसालों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

01 Oct 2025 04:16 pm

Published on:

01 Oct 2025 03:54 pm

Hindi News / Lifestyle News / Heart Healthy Spices: ये 5 मसाले खाने से आपका दिल रहेगा जवान और मजबूत! रोज करें इस्तेमाल

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

