नींद भरपूर, तनाव दूर… गर्मी में गरम पानी से नहाने के फायदे हैं गजब, इसके लिए पहले जानें सही तरीका

क्या मैं गर्मी में गरम पानी से नहा सकता हूं (Can I bath with hot water in summer) जब ये सवाल डॉ. अर्जुन राज से पूछा गया कि क्या गर्मी में गरम पानी से नहा सकते हैं? हालांकि, ये सवाल आपका भी हो सकता है। इस पर उन्होंने बताया कि हां, बिल्कुल लेकिन इसके लिए आपको सही समय और तरीका पता होना चाहिए।

गरम पानी से नहाने के फायदे (प्रतीकात्मक फोटो) गर्मी में गरम पानी से नहाने के हैं कई फायदे (Garam Pani se Nahane ke Fayde) तनाव दूर करने में मददगार

थकान दूर करता है

नींद लाने में हेल्प करता है

ब्लड सर्कुलेशन सही करता है

नहाने के लिए पानी कितना गर्म होना चाहिए? (Ideal temperature for bath water) इसको लेकर ये बताया गया है कि 37°C से 40°C तक पानी गर्म होना चाहिए। इससे अधिक गरम पानी से नहाने से बचना चाहिए। सामान्य रूप से चेक कर लें कि क्या आपका स्किन उस पानी को सह पा रहा है। अगर वो बहुत अधिक गर्म है तो उससे नहाने से बचना चाहिए।