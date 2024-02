How to do Meditation: तनाव को करना चाहते हैं दूर तो आज ही मेडिटेशन करना सीखें

जीवन और गुणवत्ता वाले जीवन में बड़ा फर्क होता है। कहने का मतलब यह है कि लाइफ लग्जरी हो सकती है, लेकिन मन की शांति नहीं है तो जीवन व्यर्थ नजर आता है। जीवन में माइंडफुलनेस से लेकर मंत्र तक इन मेडिटेशन का है शानदार असर

