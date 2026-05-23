Aishwarya Rai Cannes 2026 : 1500 घंटों में तैयार गाउन; कान्स में पहने दिखीं ऐश्वर्या राय, ये डिजाइनर है इसके पीछे, कीमत भी जानें

डिजाइनर अमित अग्रवाल ने इस खास ड्रेस के बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है। जानकारी के मुताबिक, स्टाइलिस्ट मोहित राय (@mohitrai) के सहयोग से 'गति में चमक' (radiance in motion) की एक खोज के रूप में इसे तैयार किया गया। 'क्रिस्टल वेन' (Crystal Vein) कढ़ाई के माध्यम से जीवंत किया गया है। इसमें हजारों क्रिस्टल अलंकरण एक मूर्तिकला जैसी जालीदार संरचना के भीतर आपस में मिलते हैं, जो प्रकाश, गहराई और तरलता का एक अनूठा मिश्रण है।