Indian Army Day 2026: सोशल मीडिया पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जवानों की तस्वीरों ने जीता दिल

Indian Army Day 2026: आज आर्मी डे के खास मौके पर देशभर के लोगों के मन में वीर जवानों के लिए गर्व सिर्फ सीने में ही नहीं, बल्कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ देशभक्ति से भरी भावनाएं नजर आ रही हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 15, 2026

Jai Hind Indian Army, Indian Army, Indian Army Patriotism,

Indian Army Day Trending on Social Media|फोटो सोर्स- Patrika.com

Indian Army Day 2026: आर्मी डे पर सोशल मीडिया देशभक्ति के जज्बे से भर गया है। हर तरफ जवानों की बहादुरी और समर्पण को सलाम करती तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। आम लोगों के साथ-साथ देश के नेताओं ने देश के वीर जवानों को सम्मान देकर उनका गुणगान कर रहे हैं। इन भावुक पलों ने लोगों का दिल जीत लिया है। यूजर्स गर्व के साथ सेना के अनुशासन और साहस को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गईं खास तस्वीरों में जवानों का साहस, समर्पण और शौर्य झलक रहा है। आइए, नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट हुईं कुछ खास तस्वीरों पर।

Indian Army Day: नेताओं के रिएक्शन

Army Day Special

Updated on:

15 Jan 2026 10:07 am

Published on:

15 Jan 2026 09:56 am

Hindi News / Lifestyle News / Indian Army Day 2026: सोशल मीडिया पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जवानों की तस्वीरों ने जीता दिल

लाइफस्टाइल

