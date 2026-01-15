Indian Army Day 2026: सोशल मीडिया पर उमड़ा देशभक्ति का सैलाब, जवानों की तस्वीरों ने जीता दिल

Indian Army Day 2026: आर्मी डे पर सोशल मीडिया देशभक्ति के जज्बे से भर गया है। हर तरफ जवानों की बहादुरी और समर्पण को सलाम करती तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। आम लोगों के साथ-साथ देश के नेताओं ने देश के वीर जवानों को सम्मान देकर उनका गुणगान कर रहे हैं। इन भावुक पलों ने लोगों का दिल जीत लिया है। यूजर्स गर्व के साथ सेना के अनुशासन और साहस को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गईं खास तस्वीरों में जवानों का साहस, समर्पण और शौर्य झलक रहा है। आइए, नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर पोस्ट हुईं कुछ खास तस्वीरों पर।