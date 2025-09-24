IndiGo, Air India या SpiceJet, कौन समय पर पहुंचता है? DGCA डेटा से सामने आया सच

असली वजह है OTP (On-Time Performance) को बेहतर दिखाना। एयरलाइन्स टिकट और वेबसाइट पर दी गई उड़ान समय में अक्सर अतिरिक्त बफर टाइम जोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली से मुंबई की असल उड़ान समय करीब 2 घंटे की है, लेकिन टिकट पर इसे 2 घंटे 50 मिनट दिखाया जाता है। अब अगर फ्लाइट 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, तो एयरलाइन दावा करती है कि फ्लाइट समय से पहले पहुंची, जबकि वास्तविकता अलग होती है।