कॉकरोच और दीमक से बर्बाद हो रहे हैं किचन के कैबिनेट? इस आसान हैक से पाएं छुटकारा!

Kitchen Cleaning Hack: किचन में चाहे कितनी भी सफाई क्यों न कर लें, लेकिन अगर आप रोजाना किचन का इस्तेमाल करती हैं, तो कहीं न कहीं गंदगी जरूर बैठ जाती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए किचन के मेकओवर के लिए कंपनियां एक से बढ़कर एक फर्नीचर मार्केट में ला रही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों बाद ये खराब होने लगते हैं, जिससे कॉकरोच और दीमक कैबिनेट में लगने लगते हैं। सोशल मीडिया पर इसी से जुड़े किचन की दराजों यानी कैबिनेट (Drawer) में एल्युमीनियम फॉयल बिछाने का हैक काफी पॉपुलर हो रहा है। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम का हैक है। आइए, इस लेख में इस हैक को फॉलो करने के फायदों के बारे में जानते हैं।