Winter Dinner Timing: सर्दियों में जल्दी खाना क्यों जरूरी? जानिए नवंबर-दिसंबर में भोजन का सही समय क्या होना चाहिए

जब हम जल्दी खाना खाते हैं, तो शरीर भोजन को उस समय पचाता है जब मेटाबॉलिज्म सबसे सक्रिय होता है। इससे पाचन बेहतर होता है, पेट हल्का रहता है और वसा कम होने में मदद मिलती है। खाना खाने और सोने के बीच 2-3 घंटे का अंतर रखना जरूरी है। इससे पाचन सही से होता है शरीर रात में रिपेयर और हार्मोन बैलेंस जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां करता है और नींद गहरी आती है। जल्दी खाना खाने से सर्कैडियन रिदम संतुलित रहती है। सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं, तब यह आपके मूड को स्थिर और शांत रखने में मदद करती है।