Makar Sankranti 2026: जब दूर रहकर भी साथ मनाई गई मकर संक्रांति- प्यार, पतंग और वीडियो कॉल की कहानी

ऑनलाइन गिफ्ट डिलीवरी भी अब रिश्तों का अहम हिस्सा बन चुकी है। तिल-गुड़ के लड्डू, पतंगों का पैकेट या कोई छोटा सा सरप्राइज जब दूर बैठे किसी अपने के घर पहुंचता है, तो उसे लगता है कि सामने वाला शख्स वहीं मौजूद है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं होता, बल्कि भरोसे और प्यार का इजहार होता है। डिजिटल दौर में भी कुछ चीजें दिल को खास छूती हैं। जैसे हाथ से लिखा हुआ पत्र या कार्ड। मोबाइल मैसेज की भीड़ में कागज पर लिखे शब्द आज भी अलग एहसास देते हैं। उसमें बीते त्योहारों की यादें और साथ मनाने के वादे रिश्तों को और गहरा बना देते हैं।