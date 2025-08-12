Raw Onion Side Effects: कच्चा प्याज खाना शरीर के लिए इन 5 कारणों से हो सकता है हानिकारक

Raw Onion Side Effects: प्याज को आमतौर पर हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। चाहे रोजाना दाल या सब्जी बनानी हो या कोई स्पेशल डिश, अधिकतर घरों में प्याज का इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा लोग सलाद के तौर पर भी इसे खाना पसंद करते हैं। इसका स्वाद हल्का तीखा होता है और इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि प्याज में सोडियम, पोटैशियम, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए या इसे गलत तरीके से खाया जाए, तो यह कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?तो आज जानते हैं अधिक प्याज खाने के कुछ नुकसानों के बारे में।
कच्चा प्याज ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन अगर आप पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं, तो इसका ज्यादा सेवन शुगर लेवल को खतरनाक रूप से गिरा सकता है।
प्याज में मौजूद फ्रुक्टन नामक कार्बोहाइड्रेट कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल होता है। इससे पेट भारी लगना, गैस बनना, पेट फूलना या अपच जैसी समस्या हो सकती है। खासतौर पर, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) की समस्या है, उन्हें इससे दिक्कत बढ़ सकती है।
कच्चा प्याज स्वभाव से एसिडिक होता है। ज्यादा मात्रा में खाने से सीने में जलन, हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है, खासकर खाली पेट सेवन करने पर।
कच्चे प्याज की तेज महक मुंह में लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिसे साधारण माउथ फ्रेशनर से भी छुपाना मुश्किल होता है। इसी वजह से लोग ऑफिस या किसी मीटिंग से पहले इसका सेवन करने से बचते हैं।
कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में त्वचा पर खुजली, सूजन, आंखों में जलन, पानी आना या बार-बार छींक आना शामिल है। ज्यादा मात्रा में खाने पर ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।