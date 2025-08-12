12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Raw Onion Side Effects: कच्चा प्याज खाना शरीर के लिए इन 5 कारणों से हो सकता है हानिकारक

Raw Onion Side Effects: प्याज खाना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है,लेकिन क्या आप इसके नुकसान के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो आइए जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में।

भारत

MEGHA ROY

Aug 12, 2025

raw onion side effects,raw onion disadvantages,raw onion demerits,
Kacha onion khane ke nuksan

Raw Onion Side Effects: प्याज को आमतौर पर हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। चाहे रोजाना दाल या सब्जी बनानी हो या कोई स्पेशल डिश, अधिकतर घरों में प्याज का इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा लोग सलाद के तौर पर भी इसे खाना पसंद करते हैं। इसका स्वाद हल्का तीखा होता है और इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि प्याज में सोडियम, पोटैशियम, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए या इसे गलत तरीके से खाया जाए, तो यह कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?तो आज जानते हैं अधिक प्याज खाने के कुछ नुकसानों के बारे में।

ब्लड शुगर पर असर

कच्चा प्याज ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन अगर आप पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं, तो इसका ज्यादा सेवन शुगर लेवल को खतरनाक रूप से गिरा सकता है।

ये भी पढ़ें

Onion and Garlic : क्या होता है जब आप प्याज-लहसुन खाना बंद कर देते हैं?
स्वास्थ्य
Benefits of Avoiding Onion and Garlic

पेट से जुड़ी परेशानी

प्याज में मौजूद फ्रुक्टन नामक कार्बोहाइड्रेट कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल होता है। इससे पेट भारी लगना, गैस बनना, पेट फूलना या अपच जैसी समस्या हो सकती है। खासतौर पर, जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) की समस्या है, उन्हें इससे दिक्कत बढ़ सकती है।

एसिडिटी और रिफ्लक्स

कच्चा प्याज स्वभाव से एसिडिक होता है। ज्यादा मात्रा में खाने से सीने में जलन, हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है, खासकर खाली पेट सेवन करने पर।

मुंह की बदबू

कच्चे प्याज की तेज महक मुंह में लंबे समय तक बनी रह सकती है, जिसे साधारण माउथ फ्रेशनर से भी छुपाना मुश्किल होता है। इसी वजह से लोग ऑफिस या किसी मीटिंग से पहले इसका सेवन करने से बचते हैं।

एलर्जी की संभावना

कुछ लोगों को प्याज से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में त्वचा पर खुजली, सूजन, आंखों में जलन, पानी आना या बार-बार छींक आना शामिल है। ज्यादा मात्रा में खाने पर ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Onion Peel Benefits: प्याज के छिलकों में छुपा है सेहत और सुंदरता का खजाना, जानिए कैसे करें इस्तेमाल
लाइफस्टाइल
Onion Peel Uses

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

12 Aug 2025 10:30 am

Hindi News / Lifestyle News / Raw Onion Side Effects: कच्चा प्याज खाना शरीर के लिए इन 5 कारणों से हो सकता है हानिकारक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.