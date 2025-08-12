Raw Onion Side Effects: कच्चा प्याज खाना शरीर के लिए इन 5 कारणों से हो सकता है हानिकारक

Raw Onion Side Effects: प्याज को आमतौर पर हमारे भोजन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। चाहे रोजाना दाल या सब्जी बनानी हो या कोई स्पेशल डिश, अधिकतर घरों में प्याज का इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा लोग सलाद के तौर पर भी इसे खाना पसंद करते हैं। इसका स्वाद हल्का तीखा होता है और इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है क्योंकि प्याज में सोडियम, पोटैशियम, फोलेट, विटामिन ए, सी और ई के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं।लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर प्याज का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए या इसे गलत तरीके से खाया जाए, तो यह कई बार सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?तो आज जानते हैं अधिक प्याज खाने के कुछ नुकसानों के बारे में।