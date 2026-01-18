Protect Skin from Pollution: शहर की हवा बन रही दुश्मन? स्किन को पॉल्यूशन से बचाने के सिंपल तरीके

हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक तत्व स्किन में जाकर फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसका नतीजा होता ह डार्क स्पॉट्स, झुर्रियां, रूखापन और समय से पहले एजिंग।इसके अलावा, पॉल्यूशन स्किन में सूजन बढ़ाता है, जिससे मुंहासे, एक्जिमा, सोरायसिस और रोसैशिया जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात, यह स्किन बैरियर को कमजोर कर देता है, जिससे नमी बाहर निकल जाती है और हानिकारक तत्व अंदर प्रवेश कर जाते हैं।