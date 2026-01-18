Protect Skin from Pollution: शहर की हवा बन रही दुश्मन? स्किन को पॉल्यूशन से बचाने के सिंपल तरीके

Best skincare routine for pollution|फोटो सोर्स –Freepik
Protect Skin From Pollution: आज की तेज रफ्तार शहरी जिंदगी में हवा के साथ चलने वाली धूल, धुआं और जहरीले कण हमारी स्किन के लिए सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। रोज बाहर निकलते ही ये पॉल्यूशन पार्टिकल्स त्वचा पर जमकर उसकी नेचुरल चमक और हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। समय से पहले झुर्रियां, डलनेस और पिंपल्स जैसी समस्याएं इसी का नतीजा हो सकती हैं। ऐसे में स्किन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सिंपल लेकिन असरदार उपाय अपनाना बेहद जरूरी हो जाता है।
हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषक तत्व स्किन में जाकर फ्री रेडिकल्स पैदा करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स स्किन सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इसका नतीजा होता ह डार्क स्पॉट्स, झुर्रियां, रूखापन और समय से पहले एजिंग।इसके अलावा, पॉल्यूशन स्किन में सूजन बढ़ाता है, जिससे मुंहासे, एक्जिमा, सोरायसिस और रोसैशिया जैसी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात, यह स्किन बैरियर को कमजोर कर देता है, जिससे नमी बाहर निकल जाती है और हानिकारक तत्व अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
दिनभर स्किन पर धूल-मिट्टी और पॉल्यूशन जमा हो जाता है। सोने से पहले फेस क्लींजर से चेहरा साफ करना बेहद जरूरी है। हल्का, जेंटल और अल्कोहल-फ्री फेस वॉश चुनें, ताकि स्किन को नुकसान न पहुंचे।
एंटीऑक्सीडेंट्स पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। ग्रीन टी, विटामिन C, विटामिन E और नायसिनामाइड जैसे तत्व स्किन को अंदर से मजबूत बनाते हैं। क्लींजिंग के बाद सीरम या क्रीम के रूप में इनका इस्तेमाल करें।
अगर आपकी स्किन बार-बार ड्राई, रेड या सेंसिटिव हो जाती है, तो इसका मतलब स्किन बैरियर कमजोर है। नहाने के बाद हल्की मॉइस्चराइजर लगाएं, खासतौर पर ऐसी जिसमें सेरामाइड्स हों। इससे स्किन की नमी लॉक रहती है।
सिर्फ धूप ही नहीं, पॉल्यूशन के असर को भी सनस्क्रीन बढ़ा देता है। रोज़ाना SPF 30 या उससे ज्यादा वाली ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं, चाहे आप घर से बाहर कम ही क्यों न निकलें।
अच्छी स्किन सिर्फ क्रीम से नहीं, सही डाइट से भी मिलती है। फल, सब्ज़ियां, नट्स, बीज और साबुत अनाज एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे अखरोट, अलसी के बीज और मछली स्किन बैरियर को रिपेयर करने में मदद करते हैं।
जहां तक हो सके, ज्यादा प्रदूषण वाले समय में बाहर निकलने से बचें। घर के अंदर तेज केमिकल क्लीनर्स की जगह नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। अगर संभव हो, तो घर में एयर प्यूरीफायर भी उपयोगी साबित हो सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य