Raksha Bandhan 2025 Wishes: राखी के धागों में बंधा प्यार, रक्षाबंधन के खास मौके पर दें अपने भाई या बहन को सबसे प्यारी शुभकामनाएं

Raksha Bandhan 2025 Wishes Shayari & Quotes:रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।यह सिर्फ एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि उस प्रेम, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है जो इस पवित्र रिश्ते में छिपा होता है।हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार 9 अगस्त को है।इस अवसर पर अपने भाई या बहन को स्नेह से भरी शुभकामनाए दें और इस त्यौहार को दिल से मनाए।
राखी का त्योहार है भाई-बहन का प्यार,
इस दिन बनता है रिश्ता और भी ख़ास,
भाई की कलाई पर सजे राखी का ताज,
बहन की दुआओं से हो हर दिन खास।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!
ना जरूरत है गहनों की, ना जरूरत है पैसे की,
बस चाहिए एक प्यारी बहन जो रखे हर बात की कदर।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!
राखी का धागा बांधा है प्यार से,
बहना ने मन से दुआ की है यार से,
खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा,
रक्षाबंधन मुबारक हो मेरे प्यारे भाई!
भाई-बहन का रिश्ता होता है सबसे प्यारा,
चाहे दूर हो या पास, दिल से होता है ये रिश्ता हमारा।
रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर,
आपको ढेरों शुभकामनाएं और प्यार!
रिश्ता है जन्मों का हमारा,
भाई-बहन के प्यार का प्यारा सहारा,
चलो मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार,
दिल से दें एक-दूजे को उपहार।
आपको ढेरों शुभकामनाएं और प्यार!
तेरे साथ बिताए हर पल मेरी यादों में हैं,
तेरे बिना तो सब कुछ अधूरा सा लगता है।
तू है मेरी जिन्दगी का सबसे प्यारा रिश्ता,
रक्षाबंधन की खुशी में तेरा ही चेहरा बसा है।
Happy Raksha Bandhan 2025
अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,
बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं।
लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,
पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है।
Happy Raksha Bandhan 2025
रिश्ता है जन्मों का हमारा
भरोसे का और प्यार भरा
चलो इसे बांधे भैया राखी के अटूट बंधन में
Happy Raksha Bandhan Bhai
रक्षाबंधन का ये प्यारा सा पर्व,
तेरे साथ हर लम्हा जैसे हो असर,
तेरी यादों में बसी है एक रंगीन जिदगी,
तू है मेरी सबसे बड़ी ख़ुशी।
Happy Raksha Bandhan Bhai
राखी के इस बंधन में ताकत है अपार,
सूरज की किरण और चांद का प्यार,
भाई-बहन का ये अनमोल रिश्ता सच्चा,
रक्षाबंधन का त्यौहार है खास और सच्चा।
Happy Raksha Bandhan Sister
"बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,
वो चाहे दूर भी हो, तो क्या गम नहीं होता।"
"राखी का बंधन है ऐसा, जो दूरियों को भी जोड़ देता है,
भाई-बहन का दिल फिर से एक डोर में बांध देता है।"
"भाई वो होता है जो आपकी आंखों में आंसू देखे बिना समझ जाए,
और बहन वो जो बिना कहे आपके लिए जान तक दे जाए!"
"ये रिश्ता है कुछ खास,
कभी लड़ाई, कभी प्यार और ढेर सारी यादें हर बार!"
रक्षाबंधन 2025 के नाम
रिश्तों की मिठास है राखी,
भाई-बहन की परंपरा की साक्षी,
दूर रहो या पास, ये बंधन है बेहद खास।