8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Raksha Bandhan 2025 Wishes: राखी के धागों में बंधा प्यार, रक्षाबंधन के खास मौके पर दें अपने भाई या बहन को सबसे प्यारी शुभकामनाएं

Raksha Bandhan 2025 Wishes: इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 को मनाया जा रहा है। ऐसे में इस पावन अवसर पर अपने प्यारे भाई या बहन को दिल से निकली शुभकामनाएं दें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपकी जिंदगी में कितने खास हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 08, 2025

Emotional Rakhi messages,रक्षाबंधन की शुभकामनाएं,Raksha Bandhan Shayari 2025, Raksha Bandhan 2025 Wishes,
Rakhi ke liye shubhkamnayein

Raksha Bandhan 2025 Wishes Shayari & Quotes:रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है।यह सिर्फ एक रेशमी धागा नहीं, बल्कि उस प्रेम, सुरक्षा और समर्पण का प्रतीक है जो इस पवित्र रिश्ते में छिपा होता है।हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व इस बार 9 अगस्त को है।इस अवसर पर अपने भाई या बहन को स्नेह से भरी शुभकामनाए दें और इस त्यौहार को दिल से मनाए।

भाई-बहन के लिए सबसे प्यारी शुभकामनाएं (Raksha Bandhan 2025 Wishes)

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan Shubh Muhurat 2025: 297 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा है ये दुर्लभ योग, जानिए इस बार रक्षाबंधन क्यों है बेहद खास
धर्म और अध्यात्म
rakhi muhurat 2025 date and time, raksha bandhan 2025 muhurat,

राखी का त्योहार है भाई-बहन का प्यार,
इस दिन बनता है रिश्ता और भी ख़ास,
भाई की कलाई पर सजे राखी का ताज,
बहन की दुआओं से हो हर दिन खास।
रक्षाबंधन की शुभकामनाएं!

ना जरूरत है गहनों की, ना जरूरत है पैसे की,
बस चाहिए एक प्यारी बहन जो रखे हर बात की कदर।
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं!

राखी का धागा बांधा है प्यार से,
बहना ने मन से दुआ की है यार से,
खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा,
रक्षाबंधन मुबारक हो मेरे प्यारे भाई!

भाई-बहन का रिश्ता होता है सबसे प्यारा,
चाहे दूर हो या पास, दिल से होता है ये रिश्ता हमारा।
रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर,
आपको ढेरों शुभकामनाएं और प्यार!

रिश्ता है जन्मों का हमारा,
भाई-बहन के प्यार का प्यारा सहारा,
चलो मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार,
दिल से दें एक-दूजे को उपहार।
आपको ढेरों शुभकामनाएं और प्यार!

Raksha Bandhan Shayari 2025

तेरे साथ बिताए हर पल मेरी यादों में हैं,
तेरे बिना तो सब कुछ अधूरा सा लगता है।
तू है मेरी जिन्दगी का सबसे प्यारा रिश्ता,
रक्षाबंधन की खुशी में तेरा ही चेहरा बसा है।
Happy Raksha Bandhan 2025

अपनी खुशियों को भाइयों पर वार देती हैं,
बहनें तो ताउम्र बस स्नेह और प्यार देती हैं।
लड़ता है भाई बेशक वजह बेवजह बहन से,
पर बहन से नोकझोंक ही उसे करार देती है।
Happy Raksha Bandhan 2025

रिश्ता है जन्मों का हमारा
भरोसे का और प्यार भरा
चलो इसे बांधे भैया राखी के अटूट बंधन में
Happy Raksha Bandhan Bhai

रक्षाबंधन का ये प्यारा सा पर्व,
तेरे साथ हर लम्हा जैसे हो असर,
तेरी यादों में बसी है एक रंगीन जिदगी,
तू है मेरी सबसे बड़ी ख़ुशी।
Happy Raksha Bandhan Bhai

राखी के इस बंधन में ताकत है अपार,
सूरज की किरण और चांद का प्यार,
भाई-बहन का ये अनमोल रिश्ता सच्चा,
रक्षाबंधन का त्यौहार है खास और सच्चा।
Happy Raksha Bandhan Sister

Raksha Bandhan 2025 Quotes

"बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,
वो चाहे दूर भी हो, तो क्या गम नहीं होता।"

"राखी का बंधन है ऐसा, जो दूरियों को भी जोड़ देता है,
भाई-बहन का दिल फिर से एक डोर में बांध देता है।"

"भाई वो होता है जो आपकी आंखों में आंसू देखे बिना समझ जाए,
और बहन वो जो बिना कहे आपके लिए जान तक दे जाए!"

"ये रिश्ता है कुछ खास,
कभी लड़ाई, कभी प्यार और ढेर सारी यादें हर बार!"
रक्षाबंधन 2025 के नाम

रिश्तों की मिठास है राखी,
भाई-बहन की परंपरा की साक्षी,
दूर रहो या पास, ये बंधन है बेहद खास।

ये भी पढ़ें

Raksha Bandhan 2025: राशि के अनुसार बांधे राखी और बदलें किस्मत, जानें कौन सा रंग आपके भाई को बनाएगा भाग्यशाली
धर्म/ज्योतिष
Raksha Bandhan 2025, tie this color Rakhi, zodiac rakhi for brother,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

08 Aug 2025 03:04 pm

Hindi News / Lifestyle News / Raksha Bandhan 2025 Wishes: राखी के धागों में बंधा प्यार, रक्षाबंधन के खास मौके पर दें अपने भाई या बहन को सबसे प्यारी शुभकामनाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.