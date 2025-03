Rekha का ‘Umrao Jaan’ लुक, 70 की उम्र में भी दिखा वही चार्म, स्टनिंग पिंक अनारकली वाले फोटोशूट में बिखेरा जादू

उन्होंने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ एक शानदार फोटोशूट में शाही Elegance को अपनाकर अपने फैंस को हैरान कर दिया, और अपनी आइकोनिक उमराव जान के दौर की भव्यता को फिर से जीवित कर दिया। फ्यूशिया-पिंक एथनिक आउटफिट का अंदाज काफी मंत्रमुग्ध करने वाला है।

रेखा ने डब्बू रत्नानी के फोटोशूट में बिखेरा हुस्न का जलवा

25 मार्च को डब्बू रत्नानी ने इंस्टाग्राम पर रेखा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “Regal, Radiant & Resplendent Rekha ji. Every frame is an ode to her unmatched aura.” इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर होते ही फैंस के पैर सोशल मीडिया पर हिलाकर रख दिए। तस्वीरों में अभिनेत्री बिल्कुल 90 के दशक की खूबसूरती को फिर से जीवित कर दी।