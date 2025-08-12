Ronaldo Engagement Ring : 1 अंगूठी की कीमत 25 लग्जरी फ्लैट के बराबर, इतनी महंगी है रोनाल्डो की एंगेजमेंट रिंग

दरअसल, 12 अगस्त को जॉर्जिना ने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी को शेयर किया। फोटो में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, कैप्शन में लिखा था हां, मैं चाहती हूं, इस जिंदगी में और अपनी हर जिंदगी में। जॉर्जिना के हाथ में चमक रहा था एक ओवल-शेप डायमंड, जो इतना बड़ा था कि अपनी ही कहानी का एक कैरेक्टर लग रहा था।