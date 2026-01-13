Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: उदयपुर में शाही शादी करेंगी श्रद्धा कपूर? राहुल मोदी संग सात फेरों की चर्चा के बीच एक्ट्रेस के विवाह वाले कमेंट ने मचाया गदर

13 जनवरी 2026,

मंगलवार

image

Pratiksha Gupta

Jan 13, 2026

Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding

Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding (Image: Insta)

Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनके एक कमेंट ने हंगामा मचा दिया है। जब एक फैन ने उनसे शादी के बारे में पूछा, तो श्रद्धा ने मजाक में जवाब दिया, 'मैं करूंगी, यो विवाह करूंगी'। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि श्रद्धा जल्द ही अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ राजस्थान के उदयपुर में एक शाही शादी के बंधन में बंध सकती हैं।

श्रद्धा और राहुल की नेटवर्थ में कितना अंतर है?

जब बात कमाई और नेटवर्थ की आती है, तो श्रद्धा कपूर अपने पार्टनर राहुल मोदी से काफी आगे है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा कपूर की कुल नेटवर्थ लगभग 130 करोड़ रुपये ($16 मिलियन) है। वह इंस्टाग्राम पर श्रद्धा कपूर के लगभग 94.1 मिलियन फॉलोअर्स है। वहीं राहुल मोदी की नेटवर्थ के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 1-2 मिलियन डॉलर (करीब 8-15 करोड़ रुपये) के आसपास बताई जाती है।

एजुकेशन और करियर की शुरुआत

श्रद्धा ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की और फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी (USA) में थिएटर की पढ़ाई के लिए एड़मिशन ले लिया। लेकिन एक्टिंग के जुनून के चलते उन्होंने पहले ही साल में कॉलेज छोड़ दिया और 2010 में फिल्म 'तीन पत्ती' से करियर शुरू किया। राहुल का जन्म 7 अक्टूबर 1990 को हुआ था। उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध व्हिसलिंग वुड्स से फिल्म मेकिंग सीखी। राहुल ने 2011 में फिल्म 'प्यार का पंचनामा' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी।

जब मक्कार के सेट पर मिलीं नजरें

श्रद्धा और राहुल की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। खबरों की मानें तो इन दोनों की पहली मुलाकात साल 2023 की हिट फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' के सेट पर हुई थी। इस फिल्म की स्क्रिप्ट राहुल मोदी ने लव रंजन के साथ मिलकर लिखी थी और श्रद्धा इसमें लीड रोल में थीं। काम के दौरान ही दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई।

वड़ा पाव और गोलगप्पे वाली डेट

करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद श्रद्धा कपूर अपने सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्हें मुंबई का स्ट्रीट फूड बेहद पसंद है। हाल ही में श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें वह राहुल मोदी को वड़ा पाव खिलाने के लिए बुली करती नजर आई थीं।

इसके अलावा, दोनों को हाल ही में मुंबई के एक कॉफी फेस्टिवल में एक-दूसरे को गोलगप्पे खिलाते हुए देखा गया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया।

