Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: उदयपुर में शाही शादी करेंगी श्रद्धा कपूर? राहुल मोदी संग सात फेरों की चर्चा के बीच एक्ट्रेस के विवाह वाले कमेंट ने मचाया गदर

Shraddha Kapoor Rahul Mody Wedding: बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर उनके एक कमेंट ने हंगामा मचा दिया है। जब एक फैन ने उनसे शादी के बारे में पूछा, तो श्रद्धा ने मजाक में जवाब दिया, 'मैं करूंगी, यो विवाह करूंगी'। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि श्रद्धा जल्द ही अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ राजस्थान के उदयपुर में एक शाही शादी के बंधन में बंध सकती हैं।