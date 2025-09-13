Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Warning Signs Of Sleep Deficiency: क्या आपका शरीर ज्यादा नींद मांग रहा है? ये 7 संकेत जरूर पहचानें

Sleep Deficiency Warning Signs: हममें से कई लोग यह मान लेते हैं कि 4-5 घंटे की नींद भी पर्याप्त है, लेकिन नींद की कमी धीरे-धीरे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है।

भारत

Anamika Mishra

Sep 13, 2025

sleep deficiency warning signs, signs you need more sleep, symptoms of sleep deprivation, lack of sleep effects on body,
नींद की कमी होने पर दिखते हैं ये संकेत। (Image Source: Gemini AI)

Symptoms Of Sleep Deprivation: सोना हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी है। खराब नींद मूड, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आपका शरीर बार-बार थका हुआ महसूस करता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, या हर सुबह सुस्ती महसूस होती है, तो इसका मतलब आपका शरीर आपसे नींद की मांग कर रहा है। इन सिग्नल्स को इग्नोर करना आपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है। आइए जानते हैं ये कौन से लक्षण हैं।

क्रेविंग्स (Cravings)

नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोनों को प्रभावित करती है, जिससे आपको मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने की इच्छा ज्यादा होती है।

ये भी पढ़ें

Finger piercing Trend: सिर्फ स्टाइल नहीं, बड़ा खतरा! नॉर्थ वेस्ट में क्यों वायरल हुआ ‘फिंगर होल’ ट्रेंड
लाइफस्टाइल
finger hole piercing trend, dangerous fashion trends 2025, viral finger piercing India, North West youth trends,

डार्क सर्कल्स (Dark Circles)

सोते समय आपकी त्वचा खुद को रिपेयर करती है। ऐसे में नीद की कमी आपके चेहरे की चमक को भी प्रभावित कर सकती है। अपर्याप्त नींद की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, सूजन और थका हुआ लुक आ जाता है।

थकान (Tiredness)

आगर आपको नींद से जागने के बाद भी थकान महसूस होती है तो ये शुरुआती संकेतों में से एक है कि आपके शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है।

कमजोर इम्यूनिटी (Weak Immunity)

क्या आपको बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण हो जाता है? कम नींद लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है।

मूड स्विंग (Mood Swings)

चिड़चिड़ापन, चिंता, या बिना किसी कारण के उदास महसूस करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके मस्तिष्क को रात में जरूरी रिसेट नहीं मिल रहा है।

फोकस की कमी (Less Focus)

काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, साधारण चीजें भूल जाना, या मानसिक रूप से धुंधला महसूस करना, नींद की कमी की वजह से हो सकता है।

ये भी पढ़ें

Breath Causes: सांस फूलना हो सकता है बड़ी बीमारी का पहला लक्षण, जानिए कौन-से टेस्ट हैं जरूरी
स्वास्थ्य
tests for breathing problems,Shortness Of Breath Causes,Shortness of breath causes,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Sept 2025 04:44 pm

Hindi News / Lifestyle News / Warning Signs Of Sleep Deficiency: क्या आपका शरीर ज्यादा नींद मांग रहा है? ये 7 संकेत जरूर पहचानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.