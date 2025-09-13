Warning Signs Of Sleep Deficiency: क्या आपका शरीर ज्यादा नींद मांग रहा है? ये 7 संकेत जरूर पहचानें

Symptoms Of Sleep Deprivation: सोना हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी है। खराब नींद मूड, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आपका शरीर बार-बार थका हुआ महसूस करता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, या हर सुबह सुस्ती महसूस होती है, तो इसका मतलब आपका शरीर आपसे नींद की मांग कर रहा है। इन सिग्नल्स को इग्नोर करना आपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है। आइए जानते हैं ये कौन से लक्षण हैं।