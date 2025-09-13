Warning Signs Of Sleep Deficiency: क्या आपका शरीर ज्यादा नींद मांग रहा है? ये 7 संकेत जरूर पहचानें

Symptoms Of Sleep Deprivation: सोना हमारे सेहत के लिए बेहद जरूरी है। खराब नींद मूड, एकाग्रता और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर आपका शरीर बार-बार थका हुआ महसूस करता है, मूड चिड़चिड़ा हो जाता है, या हर सुबह सुस्ती महसूस होती है, तो इसका मतलब आपका शरीर आपसे नींद की मांग कर रहा है। इन सिग्नल्स को इग्नोर करना आपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है। आइए जानते हैं ये कौन से लक्षण हैं।
नींद की कमी भूख बढ़ाने वाले हार्मोनों को प्रभावित करती है, जिससे आपको मीठा या कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने की इच्छा ज्यादा होती है।
सोते समय आपकी त्वचा खुद को रिपेयर करती है। ऐसे में नीद की कमी आपके चेहरे की चमक को भी प्रभावित कर सकती है। अपर्याप्त नींद की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, सूजन और थका हुआ लुक आ जाता है।
आगर आपको नींद से जागने के बाद भी थकान महसूस होती है तो ये शुरुआती संकेतों में से एक है कि आपके शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है।
क्या आपको बार-बार सर्दी-जुकाम या संक्रमण हो जाता है? कम नींद लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है।
चिड़चिड़ापन, चिंता, या बिना किसी कारण के उदास महसूस करना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके मस्तिष्क को रात में जरूरी रिसेट नहीं मिल रहा है।
काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, साधारण चीजें भूल जाना, या मानसिक रूप से धुंधला महसूस करना, नींद की कमी की वजह से हो सकता है।