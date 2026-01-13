13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Weight Loss Diet: फिटनेस गोल्स के लिए बेस्ट रोटी कौन-सी? रागी Vs गेहूं Vs बेसन

Weight Loss Diet: वजन घटाने की जर्नी में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि रोटी खानी चाहिए या नहीं। भारतीय खाने में रोटी को पूरी तरह छोड़ पाना आसान नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही आटे का चुनाव करके आप रोटी खाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं।

Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 13, 2026

Which Roti is Best for Weight Loss, Best Roti for Gym Diet, Indian Diet for Weight Loss,

Healthy roti for indian weight loss diet|फोटो सोर्स- Gemini

Weight Loss Diet: फिटनेस गोल्स पाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, सही डाइट का चुनाव भी बेहद जरूरी होता है। रागी, गेहूं और बेसन की रोटियां तीनों ही सेहत के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन वजन घटाने के मामले में इनका असर अलग-अलग होता है। सही रोटी का चयन आपके मेटाबॉलिज्म, पाचन और पेट भरे रहने की क्षमता पर निर्भर करता है, जिससे वेट लॉस जर्नी आसान बन सकती है।

बेसन की रोटी (Besan for Weight Loss)


बेसन यानी चने का आटा, फिटनेस फॉलो करने वालों के बीच काफी पॉपुलर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें मौजूद प्रोटीन।प्रोटीन न सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि फैट बर्न करने में भी मदद करता है। बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर को बैलेंस में रखता है। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं या फिट बॉडी चाहते हैं, उनके लिए बेसन की रोटी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है।

गेहूं की रोटी (Wheat for Weight Loss)


गेहूं की रोटी हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा रही है। यह आसानी से उपलब्ध होती है और पेट भी भरती है। हालांकि, वेट लॉस के नजरिए से इसे लिमिट में खाना जरूरी है।गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई माना जाता है। इसका असर यह होता है कि रोटी खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और कुछ ही समय में फिर भूख लगने लगती है। अगर आपकी डाइट में सिर्फ गेहूं की रोटी ही शामिल है, तो वजन कम होने की स्पीड धीमी हो सकती है।

रागी की रोटी (Ragi for Weight Loss)


आजकल रागी को हेल्दी डाइट का सुपरस्टार कहा जा रहा है और इसकी वजह भी साफ है। रागी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है।फाइबर ज्यादा होने की वजह से रागी की रोटी धीरे-धीरे पचती है। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। इसके अलावा, रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, जो हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। वजन घटाने के साथ-साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए भी रागी एक स्मार्ट ऑप्शन है।

आखिर कौन-सी रोटी है बेस्ट? (Which Is Better Ragi Vs Wheat Vs Besan)

अगर तुलना करें, तो वजन घटाने के मामले में रागी और बेसन, दोनों ही गेहूं से बेहतर माने जाते हैं।अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है या पेट देर तक भरा रखना चाहते हैं, तो रागी की रोटी फायदेमंद रहेगी। वहीं, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है और आप एक्सरसाइज करते हैं, तो बेसन की रोटी ज्यादा असरदार साबित हो सकती है।

स्मार्ट तरीका क्या है?

सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप किसी एक आटे पर निर्भर न रहें। घर पर ही मल्टीग्रेन आटा तैयार करें।गेहूं के आटे में थोड़ा रागी और बेसन मिलाकर रोटी बनाएं। इससे स्वाद भी बना रहेगा और शरीर को फाइबर, प्रोटीन और एनर्जी तीनों मिलेंगे। सही मात्रा और संतुलन के साथ खाई गई रोटी, वजन घटाने में आपकी मदद जरूर कर सकती है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।



Hindi News / Lifestyle News / Weight Loss Diet: फिटनेस गोल्स के लिए बेस्ट रोटी कौन-सी? रागी Vs गेहूं Vs बेसन

