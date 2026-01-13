Weight Loss Diet: फिटनेस गोल्स के लिए बेस्ट रोटी कौन-सी? रागी Vs गेहूं Vs बेसन



गेहूं की रोटी हमारी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा रही है। यह आसानी से उपलब्ध होती है और पेट भी भरती है। हालांकि, वेट लॉस के नजरिए से इसे लिमिट में खाना जरूरी है।गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई माना जाता है। इसका असर यह होता है कि रोटी खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और कुछ ही समय में फिर भूख लगने लगती है। अगर आपकी डाइट में सिर्फ गेहूं की रोटी ही शामिल है, तो वजन कम होने की स्पीड धीमी हो सकती है।