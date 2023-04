जानिए कैसे ग्रीन टी फैटी लिवर से लड़ने में मदद कर सकती है, देखें रेसिपी

नई दिल्लीPublished: Apr 19, 2023 12:13:32 pm Submitted by: Namita Kalla

World Liver Day 2023: इस साल वर्ल्ड लिवर डे की थीम है 'सतर्क रहें, नियमित लीवर चेक-अप करें, फैटी लीवर किसी को भी प्रभावित कर सकता है।' (Be Vigilant, Do Regular Liver Check-Ups, Fatty Liver Can Affect Anyone ) फैटी लिवर से बचाव का एक ख़ास तरीका है ग्रीन टी। आइए जानते हैं किस तरह ग्रीन टी नॉन -अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) को कम करने में मददगार है।

Say Goodbye to Fatty Liver with Green Tea Recipes