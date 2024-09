मोबाइल फोन पर व्यस्त महिला की दर्दनाक मौत, हालात देख कांप उठी लोगों की रूह

Mobile phone became the cause of death:मोबाइल फोन पर बात करने में व्यस्त एक महिला अचानक अनियंत्रित होकर घर के दोमंजिले से नीचे गिर गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

लखनऊ•Sep 22, 2024 / 08:20 am• Naveen Bhatt

प्रतीकात्मक फोटो

Mobile phone became the cause of death:उत्तराखंड के यूएस नगर जिले के किच्छा में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय गुड्डी पत्नी वासुदेव निवासी थाना बिलसंडा पीलीभीत परिवार के साथ लालपुर में किराये पर रहती थी। गुड्डी लालपुर के निकट एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। उसके दो बेटे और एक बेटी है। पति वासुदेव वाहन चालक है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात वह अपने घर के दोमंजिले पर मोबाइल पर किसी से बात करने में व्यस्त थी। इस दौरान वह अनियंत्रित होकर मकान के पीछे बारात घर में जा गिरी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। काफी देर बाद बारात घर में रहने वाले कर्मचारी की उस पर नजर पड़ी। इसके बाद उसके परिजनों को घटना का पता चला।