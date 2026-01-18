विधानसभा चुनाव से पहले बुरे फंसे अखिलेश, दिल्ली में दर्ज हुआ मानहानि का केस, कोर्ट के लगाएंगे चक्कर!

Akhilesh Yadav News: अपने बयानों से हरदम चर्चा में रहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नया साल 2026 की शुरुआत उतनी खास हुई नहीं है। सपा प्रमुख के खिलाफ दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सपा प्रमुख के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करते हुए हर्जाने की मांग की है। हर्जाने की मांग इतनी है कि लोग रकम सुनकर चौंक जा रहे हैं। रिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में हिंदू पक्ष की ओर से पक्ष रखते हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा सहित कई धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों में जैन से महत्वपुर्ण भुमिका निभाई है।