‘प्रभु श्री राम से प्रार्थना है….’अजित पवार की मौत पर योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा भावनात्मक पोस्ट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर अजित पवार को याद करते हुए शोक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि यह घटना अत्यंत दुःखद और हृदय विदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।