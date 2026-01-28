28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘प्रभु श्री राम से प्रार्थना है….’अजित पवार की मौत पर योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा भावनात्मक पोस्ट

बारामती में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन से देशभर में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘X’ पर संवेदना व्यक्त की और परिवार को शक्ति की प्रार्थना की।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 28, 2026

Ajit Pawar की मौत पर Yogi Adityanath का भावुक संदेश

Ajit Pawar की मौत पर Yogi Adityanath का भावुक संदेश

Yogi Adityanath on Ajit Pawar death: महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद दुख भर है। बारामती में हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया। इस खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक जगत, सामाजिक संगठनों और आम जनता में गहरा दुख देखा जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ की संवेदनाएं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर अजित पवार को याद करते हुए शोक संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि यह घटना अत्यंत दुःखद और हृदय विदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।

राजनीतिक दलों की श्रद्धांजलि

NDA के घटक दलों सहित कई राजनीतिक नेताओं ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने उन्हें एक मजबूत, अनुभवी और जनप्रिय नेता बताया। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके योगदान को याद करते हुए भावुक संदेश साझा कर रहे हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नुकसान

अजित पवार को महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने राज्य की राजनीति में कई अहम भूमिकाएं निभाईं। उनके अचानक निधन को महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कई नेताओं का कहना है कि उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 01:14 pm

Published on:

28 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘प्रभु श्री राम से प्रार्थना है….’अजित पवार की मौत पर योगी आदित्यनाथ ने X पर लिखा भावनात्मक पोस्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC के खिलाफ करणी सेना का उग्र प्रदर्शन, लखनऊ में कपड़े उतारकर किया विरोध

UGC कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरा लखनऊ
लखनऊ

UGC Bill 2026 In Hindi: क्यों लाए गए नए नियम? सबसे ज्यादा परेशानी किस बात से; वो 9 प्वाइंट जिन्हें जानना बेहद जरूरी!

ugc bill why new rules introduced what causing most concern 9 important points to know
लखनऊ

होली से पहले ‘चुनावी’ रंग होने लगा गाढ़ा! सपा की संतों के विवाद को ‘भुनाने’ पर नजर: BSP ब्राह्मणों पर डाल रही डोरे

sp rekindle dispute between saints and police bsp eyeing brahmins know bjp preparations up politics
लखनऊ

UGC नियमों पर मचे बवाल के बीच मायावती का जातिवाद पर बड़ा बयान, जानें क्या बोलीं

mayawati big announcement
लखनऊ

शादी का झांसा, फिर मौत की साजिश: छात्रा की अपहरण के बाद चलती SUV में गला घोट कर हत्या, ऐसे हुआ खुलासा

पकड़े गए आरोपियों के साथ पुलिस टीम सोर्स विभाग
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.