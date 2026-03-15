LPG Crisis: गैस सिलेंडर संकट: विकास नगर में गाड़ी घेरकर जनता ने खुद उतारे सिलेंडर

LPG गैस की किल्लत से हंगामा, दो दिन लाइन के बाद भड़की जनता (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
LPG Shortage Sparks Protest in Lucknow: राजधानी लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के Vikas Nagar Mini Stadium क्षेत्र में घरेलू गैस नहीं मिलने से परेशान लोगों ने गैस वितरण वाहन को घेर लिया और आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी पर चढ़कर खुद ही सिलेंडर उतारने शुरू कर दिए। गैस की कमी, लंबी लाइन और सर्वर डाउन की समस्या के कारण आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
स्थानीय लोगों के मुताबिक वे पिछले दो दिनों से गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन लगातार इंतजार के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल सका। तेज धूप में घंटों खड़े रहने के बाद जब गैस नहीं मिली तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई।
घटना के दौरान मौजूद कई लोगों ने बताया कि इलाके में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पिछले कुछ दिनों से बाधित है। लोगों का कहना है कि गैस एजेंसी से उन्हें बार-बार अलग-अलग कारण बताए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सर्वर डाउन होने के कारण वितरण प्रक्रिया रुक गई, जबकि कुछ को यह बताया गया कि गैस की सप्लाई कम आई है। इन परिस्थितियों में लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन शाम तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया। स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि गैस खत्म होने के कारण उनके घरों में खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है।
स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब गैस वितरण के लिए एक वाहन मौके पर पहुंचा। सिलेंडर की उम्मीद में खड़ी भीड़ अचानक वाहन की ओर दौड़ पड़ी। कुछ लोग गाड़ी पर चढ़ गए और खुद ही सिलेंडर उतारने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि भीड़ का कहना था कि यदि समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो वे खुद ही सिलेंडर लेकर जाएंगे। इस दौरान काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।
घटना के दौरान एक युवक ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस नहीं मिलने से नाराज युवक गैस वितरण वाहन के सामने सड़क पर लेट गया और कहने लगा कि अगर उसे गैस सिलेंडर नहीं मिला तो वह वहीं अपनी जान दे देगा। युवक का कहना था कि घर में गैस खत्म हो चुकी है और दो दिनों से लाइन में लगने के बाद भी उसे सिलेंडर नहीं मिला। मौके पर मौजूद लोगों और कुछ स्थानीय लोगों ने उसे समझा कर सड़क से हटाया।
एलपीजी सिलेंडर की कमी का असर केवल घरों तक ही सीमित नहीं रहा। स्थानीय बाजारों और छोटे रेस्टोरेंट में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। कई दुकानदारों ने बताया कि गैस की कमी के कारण उन्हें खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। कुछ छोटे होटल और ढाबे संचालकों ने कहा कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अस्थायी रूप से अपना कारोबार बंद करना पड़ सकता है।
घटना के दौरान कई लोगों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें लगातार आश्वासन तो मिल रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लोगों ने कहा कि यदि समय पर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और वितरण व्यवस्था बेहतर हो तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि गैस आपूर्ति की स्थिति को जल्द ही सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस घटना के बाद गैस वितरण प्रणाली को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर जानकारी दी जाए और वितरण की उचित व्यवस्था हो तो भीड़ और अव्यवस्था से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती आबादी और मांग को देखते हुए गैस वितरण की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले पर नजर रखना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने और गैस की आपूर्ति को सामान्य करने के लिए संबंधित एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।
फिलहाल राजधानी में एलपीजी सिलेंडर की कमी से पैदा हुई यह स्थिति आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही आपूर्ति सामान्य होगी और उन्हें इस समस्या से राहत मिलेगी। एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर अब प्रशासन और संबंधित कंपनियों की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है।
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