LPG Crisis: गैस सिलेंडर संकट: विकास नगर में गाड़ी घेरकर जनता ने खुद उतारे सिलेंडर

घटना के दौरान मौजूद कई लोगों ने बताया कि इलाके में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति पिछले कुछ दिनों से बाधित है। लोगों का कहना है कि गैस एजेंसी से उन्हें बार-बार अलग-अलग कारण बताए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि सर्वर डाउन होने के कारण वितरण प्रक्रिया रुक गई, जबकि कुछ को यह बताया गया कि गैस की सप्लाई कम आई है। इन परिस्थितियों में लोग सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन शाम तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाया। स्थानीय महिलाओं और बुजुर्गों को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि गैस खत्म होने के कारण उनके घरों में खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है।