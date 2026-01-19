अखिलेश यादव के भाई प्रतीक और अपर्णा के तलाक वाले पोस्ट मामले में बड़ा अपडेट; अकाउंट हो गया था हैक

बता दें कि इससे पहले सोमवार को प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता अपर्णा बिष्ट यादव पर पारिवारिक रिश्तों को खराब करने का आरोप लगाया था। पोस्ट में यह भी कहा गया था कि वह जल्द ही अपर्णा यादव से तलाक लेने जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब दोनों पक्षों के दावों के बाद स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।